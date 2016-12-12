به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی موسویان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم با ارائه گزارشی از نمایشگاه دهم رسانههای دیجیتال و اذعان به برخی کاستیهای این نمایشگاه گفت: ما نمایشگاه دهم رسانههای دیجیتال را آسیبشناسی کردهایم و با دیدی واقعبینانه، آنها را برطرف میکنیم تا انشاءالله شاهد برگزاری دوره آتی نمایشگاه (یازدهم) با کاستیهایی کمتر باشیم.
وی از برگزاری روزانه ۱۰ کارگاه آموزشی و همچنین دومین ماراتن تولید و محتوای دیجیتال در دهمین نمایشگاه رسانههای دیجیتال در آبان ماه امسال سخن گفت و تصریح کرد: همچنین امسال برای اولین بار بخش فنبازار را در نمایشگاه داشتیم که در آن حدود پنج قرارداد میان دارندگان ایدههای دیجیتال و سرمایهگذاران این حوزه منعقد شد.
موسویان از شروع برنامهریزیها برای برگزاری یازدهمین نمایشگاه رسانههای دیجیتال از هماکنون خبر داد و ابراز امیدواری کرد: کتاب نمایشگاه یازدهم تا قبل از آبان ماه سال آینده به دو شکل دیجیتال و مکتوب آماده انتشار میشود و با اشاره به رایزنیها با مصلی برای میزبانی مجدد از این نمایشگاه، گفت: امیدواریم نمایشگاه یازدهم هم سال آینده در شبستان برگزار شود.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از برگزاری نمایشگاههای رسانههای دیجیتال در حاشیه نمایشگاههای کتاب استانی در برخی مراکز استانی کشور خبر داد و یادآور شد: امیدواریم در این نمایشگاهها، لیگ جام بازیهای رایانهای خلیج فارس را هم دستکم در پنج استان برگزار کنیم که این مقدمهای خواهد بود برای برپایی لیگ بازیهای دیجیتال کشور در یازدهمین نمایشگاه رسانههای دیجیتال در آبان ۹۶.
این کارشناس حوزه رسانههای دیجیتال در ادامه با اشاره به گذر فعالیتهای دیجیتال از وب ۱ به وب ۲، گفت: باید رویکرد فعالیتها در حوزه نشر دیجیتال با تأکید بر الزامات وب ۲ باشد که با توجه به راهاندازی بخش آموزش و پرورش در مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال، ما آمادگی ارائه هر نوع کمک به ناشران حوزه دیجیتال را در این زمینه داریم.
در پایان این برنامه، غرفههای برتر دهمین نمایشگاه رسانههای دیجیتال به شرح زیر معرفی شدند:
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مؤسسه فرهنگی و اطلاعرسانی تبیان، مؤسسه فرهنگی کلید طلایی جهان معاصر، مؤسسه فرهنگی نورالمجتبی، مؤسسه راوی رسانه ۲۴، مؤسسه رهپویان دانش و اندیشه نوینافزار و مؤسسه آیینه جادویی یکتا.
همچنین در این مراسم برگزیدگان دومین ماراتن تولید و محتوای کشور به شرح زیر معرفی شدند:
این رقابت رتبه اول نداشت اما رتبه دوم مشترکاً به گروههای پارسا با محتوای ترویج مطالعه و مونیش با محتوای کارآفرینی ویژه نوجوانان و دانشآموزان اعطا شد؛ رتبه سوم هم به گروه متفکران نوین مالی با محتوای ایرانشناسی تقدیم شد.
همچنین در این مراسم از گروه کوچکترین یاریساز رایانهای کشور هم تقدیر به عمل آمد.
تقدیر از مدیران کمیتههای اجرایی دهمین نمایشگاه رسانههای دیجیتال، بخش پایانی آئین اختتامیه این نمایشگاه بود.
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