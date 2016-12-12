به گزارش خبرگزاری مهر، ملک محمد بویری با توجه به کسب عنوان قهرمانی جام باشگاه های جهان توسط تیمش افزود: سطح مسابقات جام باشگاه امسال نسبت به سال گذشته بسیار بالاتر بود و بسیاری از تیم ها با انگیزه قهرمانی وارد این مسابقات شده بودند.

وی افزود: بیش از نیمی از کشتی گیران مطرح دنیا در قالب ۱۶ تیم در این رقابت ها حضور داشتند. کشتی گیران ما واقعا همت کردند و از جان مایه گذاشتند و تمام قدرت های دنیا جلوی آن ها زانو زدند.

بویری در مورد نفرات تیم سینا صنعت ایذه تصریح کرد: نفرات خوبی در اردوهای تیم های ملی هستند که دیده نمی شوند ما از کشتی گیران جوان و با انگیزه استفاده کردیم. آنها با تمام توانشان جنگیدند و مانند سربازهایی که در میدان جنگ بودند. خوشحالم آنها اجازه ندادند جام قهرمانی از کشورمان به کشور دیگری برود.

وی در مورد سطح رقابت ها اظهار داشت: به نظر من ما سه تا فینال داشتیم. اول با تیم قدرتمند روسیه که نفراتی که در جام جهانی شیراز شرکت کرده بودند را در ترکیب داشتند. دوم با تیم قدرتمند بیمه رازی که از دو قهرمان جهان و المپیک و همچنین نفرات اصلی تیم ملی بهره می برد و سومین فینال را نیز با تیم ترکیه که با برخی نفرات تیم ملی خود در این رقابت ها حضور داشت.

بویری در پایان افزود: سطح سومین دوره جام باشگاه های جهان حتی از جام جهانی هم بالاتر رفته است. این یک تحول عظیم در کشتی دنیاست که خوشحالم توسط فدراسیون کشتی ایران بوجود آمده است.