۴۸ پایگاه اورژانس در طرح زمستانی فعال هستند

امیر حسین ایلیایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح زمستانی، افزود: اورژانس ۱۱۵ استان زنجان از ۱۶ آذرماه در پایگاه‌های شهری و جاده‌ای استان در آماده‌باش کامل هستند.

وی اظهار کرد: برای طرح امداد جاده ای ۴۸ پایگاه در جاده های استان مستقر شد ند و بیش از ۳۵۰ نفر برای اجرای این طرح فعالیت می کنند.

قائم مقام مرکز فوریت‌های پزشکی استان زنجان گفت:خوشبختانه تمهیدات و اقدامات لازم برای ارائه خدمات به مسافران در طرح زمستانی پیش بینی شده است.

ایلیایی تاکید کرد: با بهره برداری ۳۱ آمبولانس پیشرفته طی شهریورماه سالجاری در استان زنجان خدمات به حادثه دیدگان بهتر انجام می شودو هر کدام از دستگاه ها در حکم یک بیمارستان سیار و پیشرفته هستند.

قائم مقام فوریت های پزشکی استان زنجان گفت: احداث و بهره برداری از ۱۰ پایگاه اورژانس در سال های ۹۴ و ۹۵ و افزایش تعداد پایگاه ها از ۳۸ به ۴۸ پایگاه فعال از اقدامات مهم اورژانس استان است.

ایلیایی افزود: پایگاه ها پوشش جاده ای اصلی و شهری استان به ۱۰۰ درصد و در مناطق روستایی به بالای ۷۰ درصد رسیده و زمان رسیدن به محل حادثه هم کاهش یافته است.

ایلیایی تصریح کرد: در این طرح آمبولانس هایی که به کار گرفته شده اند به امکانات و تجهیزات پزشکی جدید و مدرن مجهز هستند.

وی افزود:طرح تحول نظام سلامت دستاوردهای خوبی در حوزه سلامت و درمان استان زنجان ایجاد شده که در عمر نظام پزشکی زنجان بی سابقه است.