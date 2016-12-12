حوزه علمیه و مجلس تعامل مستمر داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی قبل از ظهر دوشنبه در دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، که در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شد، اظهار داشت: تعامل دو نهاد حوزه و مجلس شورای اسلامی با یکدیگر برای رسیدن به آرمان‌های بلند انقلاب لازم و ضروری است.

وی با بیان اینکه در نظام اسلامی به حوزه سکولار اعتقادی ندارد، گفت: رویکرد سکولاریسم در تاریخ اسلام به مفاهیم دینی سایه افکنده در حالی که انقلاب اسلامی رویکرد تمدنی اسلام را احیا کرده است و حوزه باید با نگاه تمدنی برای راهگشایی در بخش‌های مختلف نظام گام بردارد.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به اینکه بر طبق ایده اسلامی، نگاه حوزه تمدنی و در تعامل با جامعه و تولیداتش نیز در جهت ارتقای جامعه است، افزود: نهادهای حوزه هم مطالبه‌گر و هم پاسخگو هستند و این خط رفت و برگشتی در نگاه حوزه وجود دارد.

وی با بیان اینکه حوزه‌ای که در تراز انقلاب اسلامی باید باشد حوزه‌ای است؛ تمدنی که به همه نیازهای جامعه پاسخ می‌دهد، تصریح کرد: حوزه در این عصر باید متناسب با روح انقلاب حرکت کند و این همان خواسته رهبری است.

آیت الله اعرافی گفت: حوزه و نهادهای علمی باید در کنار هم و در جهت اهداف سازنده نظام حرکت کنند و نیز حوزه باید در یک ارتباط سازنده با نظام باشد و در نهادی چون مجلس که دارای جایگاه رفیعی است تعامل مستمر داشته باشد.

قوانین باید سرشار از روح اسلامی باشد

وی با اشاره به اینکه، اسلامی بودن قوانین یکی از اهداف مجلس است و قوانین باید سرشار از روح اسلامی باشد، افزود: داشتن قوانینی که ناسازگار با روح اسلام و شرع نیست ارزشمند است و برای جهان اسلام یک سرمایه و تجربه‌ای مفید است که کشورها خود را نیازمند این تجربه می‌دانند.

امام جمعه قم ادامه داد: تجربه قانون‌گذاری با یک روح اسلامی تجربه خوب، قابل عرضه و قابل ارتقا است و مستلزم جریانات علمی و پژوهشی در حوزه است.

وی عنوان کرد: در این سال‌ها پس از پایه‌گذاری بنیان تئوریک اقتصاد اسلامی توسط شهید صدر، هنوز مباحث جدیدی به این پایه محکم افزوده نشده است و هنوز برای پرکردن فاصله و دستیابی به قوانین جامع تر اسلامی، نیازمند کارهای عمیق پژوهشی هستیم که یکی از بخش‌های آن عرصه علوم اسلامی و انسانی است.

نظام اسلامی بابد به قم متفاوت از استان‌های دیگر نگاه کند

آیت الله اعرافی ابراز داشت: جمعیت گسترده طلاب و اساتید، تنوع ملیتی، جایگاه والای بین‌المللی و تعدد نهادهای علمی و فرهنگی از سرمایه‌های قم محسوب می‌شوند لذا نظام اسلامی بابد به قم متفاوت از استان‌های دیگر نگاه کند.

وی گفت: نقشه جامع مهندسی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است، ولی هنوز عملیاتی و عینی نشده و امیدواریم که کمسیون فرهنگی در این عرصه پیگیری جدی داشته باشند.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه برخی اسناد از جمله آموزش و پرورش باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، افزود: توسعه مرزهای علوم اسلامی، بازسازی علوم انسانی، تولید نظریه در سبک‌های اسلامی و فهم دقیق واقعیت‌های جامعه از جمله محورهایی است که می‌توان به تعامل پرداخت.

وی اظهار داشت: بنا به فرموده رهبر معظم رهبری حوزه عصر انقلاب با حوزه عصر انزوا فرق دارد و با وجود همه مشکلات، تلاش ما بر این است که در خدمت جامعه باشیم و مروج اندیشه‌های انسان ساز بوده و راه معالجه مشکلات اجتماعی را ایجاد کنیم.