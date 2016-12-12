احیای سینمای کودک رویکرد کانون نمایش پرورش فکری کودکان و نوجوانان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی یوسف زاده دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: : «کانون نمایش» که از چندی پیش فعالیت خود را آغاز کرده است، برطبق برنامه‌ اعلام شده قرار است قدم‌های موثری در احیای سینمای کودک بردارد.

وی ادامه داد: بر این اساس دسترسی کودکان و نوجوانان سراسر استان به فیلم‌ها و انیمیشن‌های تولیدی این حوزه مد نظر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار گرفته است.

یوسف زاده خاطر نشان کرد: در گام نخست قرار است آثار تولیدی کانون به نمایش در آمده و در ماه‌های آتی آثار دیگر موسسات فرهنگی هنری خریداری شوند و پیش از این نیز علاوه بر فیلم‌های کانون فیلم غیر کانونی «ناسور» در این سینماها نمایش داده شده بود.

وی از آغاز اکران فیلم «فرار از اردو» اثر «غلامرضا رمضانی» در سینمای کودک و نوجوان کانون پرورش فکری استان نیز خبر داد و گفت: داستان این فیلم درباره گروهی از دانش‌آموزان شهرستان میبد است که برای اردویی دو روزه به شمال کشور می‌روند اما در آستانه رفتن به سمت دریا برنامه آن‌ها از سوی مسؤلان مدرسه تغییر می‌کند.

وی افزود: محمد بحرانی، سیروس همتی، شکر خدا گودرزی، علیرضا مهران، حمیدرضا فلاحی، حمید یوسفی برخی از بازیگران این فیلم‌اند که برنده پروانه زرین بهترین کارگردانی در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان شده و به عنوان چهارمین فیلم از نگاه مردمی در سی و سومین جشنواره فیلم فجر هم شناخته می‌شود.

گفتنی اس، این فیلم برای استفاده دانش آموزان مدارس با تخفیف نمایش داده می شود و اولیای مدارس می توانند جهت رزرو با شماره ۰۴۱۳۴۴۱۲۹۸۵ تماس بگیرند.