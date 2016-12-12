به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه از سه بخش «آواورزی»، «الفباورزی» و «آموزش ریتم» را دربرمی گیرد. مخاطبان اصلی این کارگاه، خانوادهها، مر بیان مهدکودکها، مربیان پیشدبستانی، آموزگاران اول دبستان و مربیان کودکان دوزبانه تشکیل هستند. کارگاه «الفباورزی و آواورزی» از جمله کارگاههای برنامه «با من بخوان» است که در هر دوره اجرای این پروژه در مناطق مختلف برگزار میشود.
کمک به کودکان در شناخت دستگاههای آوایی و شنوایی، شیوههای تقویت حس شنیداری در کودکان، آشنایی با توانمندیهای گوناگون کودکان و راههای یادگیری آنها، شناخت و پردازش آواها، آشنایی با آواهای زنجیری و زبرزنجیری، بیان اهمیت آموزش شعر و ریتم در رشد زبانی کودکان، چگونگی سخن گفتن با کودکان، آشنایی با روش «خواندن گفتوگویی» آشنایی با شیوه «آوایی-رانش» بیداری زبانی چیست؟، در خودماندگی زبان به چه معنا است؟ و آشنایی با دو نوع آموزش «همگرا» و «واگرا» محتوای آموزشی این کارگاه هستند.
کارگاه یکروزه «آواورزی و الفباورزی» روز پنجشنبه ۹ دیماه ۱۳۹۵ از ساعت ۸ تا ۱۴ در تهران، شهرک غرب، فاز ۶، ایوانک غرب، گلافشان شمالی، کوچه دوم، پلاک ۲۰، دفتر موسسه خیریه مهرگیتی برگزار میشود.
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