نمایش های جشنواره تئاتر بناب در فضای دانشگاهی اجرا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب صدقی پیش از ظهر دوشنبه در آیین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر شهرستان بناب که با حضور جمعی از هنرمندان و علاقمندان به هنر تئاتر برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری این جشنواره اظهار داشت: هفدهمین دوره جشنواره تئاتر شهرستان به مدت چهار روز از ۱۸ الی ۲۱ آذرماه در دو بخش صحنه ای و خیابانی برگزار شد.

وی در ادامه افزود: در هر از بخش های صحنه ای و خیابانی با پنج اثر نمایشی شرکت کردند و در مجموع ۱۰ نمایش در مدت برگزاری جشنواره در بناب اجرا و با استقبال خوب هنرمندان و علاقمندان به هنر تئاتر مواجه شد.

به گفته رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب، انتخاب موضوع متن برای شرکت کنندگان در جشنواره آزاد بود اما متون با مضامین مدافعان حرم، حجاب و عفاف، انقلاب اسلامی و دهه فجر، امر به معروف و نهی از منکر و نماز اولویت و امتیاز ویژه ای داشت.

دبیر هفدهمین جشنواره تئاتر شهرستان بناب با تقدیر و تشکر از مسئولان شهرستان و مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به خاطر اهتمام و همکاری در برگزاری این جشنواره تصریح کرد: تمام گروه های شرکت کننده هنرمندان نمایش شهرستان بناب بودند و در جشنواره امسال علاوه بر اجرای نمایش ها در سالن این اداره با هماهنگی دانشگاه ها نمایش های راه یافته به جشنواره در فضاهای دانشگاهی نیز اجرا خواهند شد.

گفتنی است شهرستان ۱۴۰ هزار نفری بناب در ۱۱۰ کیلومتری جنوب تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده و بخاطر فعالیت های مستمر و برگزاری جشنواره شهرستانی در ۱۷ دوره و انتخاب نمایش هایی از هنرمندان شهرستان در جشنواره های مختلف منطقه ای و سراسری همواره یکی از قطب های هنر تئاتر در این استان بشمار می رود.