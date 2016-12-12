۳۷ حلقه چاه غیر مجاز آب در استان پر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول فرهادی پیش از ظهر دوشنبه در سومین جلسه از شورای حفاظت منابع آب استان افزود: با هدف کنترل و پیشگیری از تخلفات برداشت آب و جلوگیری از استفاده غیر مجاز تاکنون ۲۵۲ حلقه چاه غیر مجاز پر شده است.

فرهادی تاکید کرد: در ۲.۵ سال اخیر ۱۷۲ حلقه چاه غیر مجاز در استان پلمپ و پر شده است.

وی با بیان اینکه حفاظت از منابع آب از حوزه های مهم کاری دستگاه متولی است، عنوان کرد: ۱۲ حلقه چاه غیر مجاز در یکماهه اخیر در دشت امام زاده جعفر پر شده است.

فرهادی گفت: تاکنون۲۲۰ مجوز برای احداث طرح های پرورش ماهی با تخصیص دومیلیارد متر مکعب گردش آب صادر شده است.

وی افزود: نزدیک به ۱۷۰ طرح مربوط به حوزه رودخانه بشار و سرشاخه های آن است.

فرهادی تاکید کرد: ۱۷۰ متقاضی برای احداث طرح پرورش ماهی درخواست داده اند اما ظرفیت ها برای اختصاص مجوز و آب برای طرح های درخواستی پایین است.

وی با بیان اینکه برخی طرح ها وجود دارند که تخصیص آب گرفته، اما ساخته نشده و به بهره برداری نرسیده اند، ابراز داشت: ۷ طرح غیر مجاز ماهی شناسایی و تخریب شده اند.