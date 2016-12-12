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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۲

عضو هیئت رئیسه مجلس خبر داد:

استیضاح وزیر علوم منتفی شد

استیضاح وزیر علوم منتفی شد

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به جلسه متقاضیان استیضاح وزیر علوم با فرهادی گفت: بعد از توضیحات وزیر و به دلیل از حد نصاب افتادن امضاها، استیضاح فرهادی منتفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری خانه ملت اکبر رنجبرزاده با اشاره به جلسه روز گذشته متقاضیان استیضاح وزیر علوم با محمد فرهادی گفت: تعداد نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر علوم، ۳۱ نفر بود که در جلسه دیروز اکثریت آنها حضور داشتند و در این نشست دو، سه ساعته، فرهادی در مورد سوالات و مسائل مربوط به استیضاح توضیحاتی ارائه کرد و نمایندگان محور مسائل و خواسته‌های خود از وزیر علوم را خواستند.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سئوالات و مسائل مورد استیضاح گفت: نمایندگان خواستار روند توسعه علمی، رشد علمی و بهبود امور فرهنگی دانشجویان شدند و وزیر علوم نیز در این زمینه گزارشاتی را از کارها و فعالیت‌های انجام شده ارائه کرد و نهایتا قرار بر این شد تا وزارت علوم این روند را سرعت بخشد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از پاسخ‌های وزیر علوم ۲۴ نماینده از ۳۱ نماینده امضاکننده استیضاح قانع شدند و امضای خود را پس گرفتند و فقط ۷ نفر متقاضی استیضاح باقی ماندند؛ لذا به دلیل این که تعداد امضا برای استیضاح به زیر ۱۰ نفر رسیده بود، عملا استیضاح منتفی شد.

کد مطلب 3848142

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