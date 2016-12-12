۶۰ درصد مردم از فعالیتهای آموزش و پرورش رضایت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی ظهر شنبه روز دوشنبه در بازدید از حوزه معاونت تربیت بدنی و سلامت استان قزوین ضمن تقدیر از کار و تلاش این حوزه درجمع کارشناسان اظهارکرد:امروز آموزش و پرورش در شرایط سختی قرار دارد و با کمبودهای مالی و سختی کار مواجهیم که نیازمند تلاش مضاعف است.

وی افزود: نتایج و رتبه های بسیار خوبی که در شرایط سخت به دست آمده جای افتخار و خرسندی دارد و بزودی این نتایج در کتابی منعکس می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: در نظرسنجی ها ۶۰ درصد مردم از آموزش و پرورش ابراز رضایت کرده اند که جای خوشحالی دارد و باید فعالیتها کیفی تر شود.

قاسمی بیان کرد: هدف گذاری در فعالیت ها و کارها بسیار مهم است و باید در راستای اهداف حرکت کرد تا به نتیجه مطلوب رسید و اداره کل آموزش و پرورش استان به عنوان اتاق فکر میتواند عمل کند و همه کسانی که در اداره فعالیت می کنند باید اهمیت و حساسیت کار خود را بدانند و ضمن رعایت شئونات اداری در راستای اهداف تعیین شده گام بردارند.

وی در ادامه گفت: یکی از مشکلات ما در استان و کشور رعایت نکردن رفتار سازمانی و نداشتن اقتدار در جایگاه است.

قاسمی گفت: حوزه تربیت بدنی با اکثر دستگاه ها ارتباط مستقیم و در کارها نقش کلیدی دارد و امروز یکی از حوزه های موفق و پرتلاش، حوزه تربیت بدنی است که همه نیروها با انگیزه بالا درآن کار می کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: باید در استان و در کنار هم، ایده، طرح، ابتکار و خلاقیت های کیفی در هر حوزه را جمع آوری کنیم تا بتوانیم متفاوت از سایرین جایگاه خود را بالا ببریم.

قاسمی بیان کرد: باید آموزش و پرورش استان را در ردیف ۵ استان برتر کشور قرار دهیم و از ظرفیت خود و استان استفاده بهینه کنیم که این موضوع در بازدیدهای نظارتی به عنوان یکی از وظایف ذاتی حوزه ستادی برای کیفیذ سازی امور مضروری است.

وی اضافه کرد: حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی اهمیت زیادی دارد که این حوزه مطالبه مقام معظم رهبری نیز هست که باید در این زمینه فعالیت مطلوبی انجام گیرد.

قاسمی اضافه کرد: همچنین موضوع کانون حرکات اصلاحی بسیار مهم است که باید با تلاش کارکنان حوزه سلامت، کارشناسان و صاحبنظران مورد توجه جدی قرار گیرد.