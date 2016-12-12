براندازی نظام هدف فتنه گران درسال۸۸/فتنه هیچگاه تمام نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد برگزاری مراسم یوم الله ۹ و ۱۰ دی شهرستان ورامین پیش از ظهر دوشنبه با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران و مسئولان ادارات و نهادهای مختلف برگزار شد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در این جلسه با تبریک ماه ربیع الاول و میلاد پیامبر(ص) و امام جعفر صادق(ع) اظهار داشت: ۹ دی نقطه عطف در تاریخ انقلاب ایران بوده و از قله های باعظمتی محسوب شده که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند که نباید به فراموشی سپرده شود.

وی افزود: وظیفه ما برای بزرگداشت حماسه ۹ دی بسیار خطیر است و باید با همه توان و ظرفیت برای پاسداشت این روز بزرگ تلاش شود.

عاشورا در فتنه ۸۸ به کمک ملت ایران آمد

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: برخی در فتنه سال ۸۸ به فکر براندازی سیاسی بودند و بدون تردید این فتنه بر اساس اسناد موجود، با هدف تغییر پایه های نظام اسلامی طراحی شد.

وی ادامه داد: انتخابات بهانه ای برای ضربه زدن به نظام اسلامی طراحی و فتنه گران اصل نظام را نشانه رفته بودند اما با حضور و هوشیاری مردم، ‌توطئه های دشمن نقش بر آب شد.

محمودی اضافه کرد: در فتنه ۸۸ عاشورا به کمک ملت ایران آمد و کار به جایی رسید که مردم به صحنه آمدند و پایبندی خود را به ارزش های اسلامی نشان دادند.

حرکت مردم ورامین تیرخلاص را بر پیکر فتنه گران وارد کرد

وی با تقدیر از حرکت مردم ورامین در محکومیت فتنه سال ۸۸ عنوان کرد: کاری که مردم ورامین انجام دادند، بی نظیر بود و همانطور که در سال ۴۲ مردم این منطقه کفن پوشیده و به صحنه آمدند، ‌ در سال ۸۸ نیز با پای پیاده به سمت تهران حرکت و با مقام معظم رهبری تجدید پیمان کردند و حرکت مردم ورامین تیرخلاص را بر پیکر فتنه گران وارد ساخت.

محمودی افزود: مردم ورامین با حرکت تاریخی خود در ۹ دی ۸۸، تاریخ را تکرار کردند اما باید توجه داشت که فتنه هیچگاه تمام نمی شود و تا زمانی که ما بر اصول خود پایبند هستیم، فتنه پابرجاست.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران ادامه داد: زنده نگهداشتن حماسه ۹ دی یک وظیفه خطیر و رسالت همگانی است و باید تمامی ادارات ونهادهای فرهنگی به دنبال برگزاری جلسات تبیینی و تحلیلی باشند و برنامه ریزی لازم در دانشگاه ها و میان نسل های جوان پیش بینی شود.

۱۰ دی روز بزرگی برای مردم ورامین است

محمودی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۰ دی شهرستان ورامین متذکر شد:‌ ۱۰ دی روز بزرگی برای مردم ورامین محسوب می شود و باید این روز بزرگ، ‌باشکوهتر از سال گذشته برگزار شده و همه ادارات و نهادها به وظیفه خود عمل کنند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران یادآور شد:‌باید آموزش و پرورش برنامه های مختلفی را به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۰ دی برگزار کند، چرا که شهدای ۱۰ دی ورامین از جامعه فرهنگیان بودند.

برخی منکر فتنه می شوند

حجت الاسلام طزری امام جمعه خیرآباد نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع فتنه و بازشناسی آن اظهار داشت: متأسفانه امروز برخی منکر فتنه می شوند و فتنه ای شکل گرفته که آمریکا را حلال همه مشکلات دانسته و اگر فتنه به فراموشی سپرده شود، آسیب های جدی به کشور وارد می شود.

استفاده از ظرفیت مساجد و ائمه جماعات برای برگزاری هر چه باشکوهتر برنامه های یوم الله ۹ و ۱۰ دی، تهیه بروشور، برپایی ایستگاه صلواتی، برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای ۱۰دی، تجلیل از خانواده شهدا، اعزام مبلغین و راویان به مدارس، برگزاری جلسات بصیرت افزایی در دانشگاه ها و مدارس، برگزاری سه جشنواره ورزشی، برگزاری مسابقه کتاب خوانی وصیت نامه امام راحل و برپایی مراسم پنج شب، پنج سخنران ار جمله موضوعاتی بود که در جلسه ستاد یوم الله ۹ و ۱۰ دی به تصویب رسید.