به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ملل، آیین بزرگداشت زندهیاد توران میرهادی استاد ادبیات کودکان فردا سهشنبه ۲۳ آذر در فرهنگسرای ملل برگزار میشود.
توران میرهادی در سال ۱۳۰۶ در تهران زاده شد. وی از بنیانگذاران شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودکان و نوجوانان اولین کتاب مرجع ایرانی برای کودکان و نوجوانان است که در سن ۸۹ سالگی بر اثر سکته مغزی دارفانی را وداع گفت.
میرهادی بیش از ۶۰ سال در گستره آموزش و پرورش و فرهنگ و ادبیات کودکان تلاش کرد و در این راه یکی از چهرههای تاثیرگذار سده کنونی ایران است.
در برنامه بزرگداشت میرهادی نوش آفرین انصاری دبیر شورای کتاب کودک، حسن اکبریان نویسنده و مترجم و محسن هجری نویسنده سخنرانی خواهند کرد.
این برنامه فردا سه شنبه ۲۳ آذر در فرهنگسرای ملل واقع در بزرگراه صدر، خیابان قیطریه، بوستان قیطریه برگزار میشود.
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