بالغ بر یک درصد اعتبارات دستگاههای اجرایی به تحقیق اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی امروز در مراسم هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی ضمن تبریک هفته پژوهش به اساتید، پژوهشگران، محققان، نوآوران، دانشجویان و دانش آموزان گفت: در حال حاضر سند آمایش آموزش عالی تهیه شده که در آن تا سال ۲۰۳۰ اقدامات لازم در راستای توسعه آموزش های عالی، مهارتی، فنی، آموزش و پرورشی و غیره مشخص شده تا در نهایت در این حوزه شاهد تحولاتی باشیم.

وی افزود: اگر این سند بتواند به مرحله اجرایی برسد، می توانیم در حد بین المللی به نتیجه برسیم.

فرهادی با اشاره به جشنواره خوارزمی اظهارداشت: این جشنواره برای معرفی پژوهشگران و فناوران در سطح کشور بوده است که اکنون به صورت بین المللی نیز برگزار می شود.

وزیر علوم اظهارداشت: برای برگزاری این جشنواره سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، آموزش و پرورش و وزارت علوم همکاری می کنند که امیدواریم در سالهای آینده نهادهای دیگری همچون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان با این جشنواره همکاری داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه جشنواره دانش آموزی با هدف کاربردی کردن تحقیقات برگزار می شود، گفت: امیدواریم که طرح های این دانش آموزان بتواند در آینده به مرحله اجرایی و تولید برسد.

فرهادی با بیان اینکه این جشنواره در رشته های مختلفی برگزار می شود، گفت: امیدواریم که رشته های بین رشته ای که در مرز دانش و کاربردی هستند به این جشنواره اضافه شوند.

وزیر علوم در خصوص حمایت از فناوران و نوآوران کشور گفت: معتقد هستیم که آنها باید مورد حمایت قرار بگیرند تا بتوانند ایده ها و دستاوردهای پژوهشی خود را به مرحله تولید و تجاری سازی برسانند.

وی با بیان اینکه امسال تصویب شده که بالغ بر یک درصد از اعتبارت دستگاه های اجرایی به تحقیقات اختصاص یابد، گفت: امیدواریم که تا پایان سال جاری این اعتبارات در اختیارمان قرار گیرد.

فرهادی با اشاره به بودجه سال آینده تحقیقات در کشور گفت: این بودجه در مجلس مصوب شده و اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده است. امیدواریم این بودجه در اختیار مراکز علمی و تحقیقاتی قرار گیرد.

وزیر علوم اظهارداشت: همچنین در حوزه تقویت زیرساختها گام های بزرگی در دولت تدبیر و امید برداشته شده که از جمله آنها تاسیس آزمایشگاه مرکزی بوده است؛ تاکنون ۱۳۰ آزمایشگاه مرجع که ۵۰ آزمایشگاه آن تکمیل شده و به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه توجه به تامین تجهیزات تحقیقات بیش از پیش مورد توجه این دولت بوده است، گفت: همچنین دولت برای سال آینده منابع ارزی خوبی را برای پژوهش در نظر گرفته است.

به گفته فرهادی: قرار است از چند منبع اعتبارات خوبی برای تکمیل و تامین منابع آزمایشگاه ها در کشور تامین شود.

وزیر علوم با تاکید بر اینکه ضروری است در هر استان یک صندوق پژوهش و فناوری و پارک علم و فناوری وجود داشته باشد، گفت: ما باید به سمت و سوی ایجاد پارک های تخصصی در کشور حرکت کنیم.

وی در خصوص کاهش مالیات تحقیقاتی گفت: دیروز در کمیسیون اقتصاد مجلس، کلیات مالیات در امر تحقیقات به تصویب رسیده که قرار است میزان آن کاهش یابد.