مسابقات بین المللی قرآن کشورهای امارات، کویت و سودان بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه از برگزاری چهارمین نشست مسابقات بین المللی قرآن کریم کشورهای امارات، کویت و سودان به منظور تحلیل و بررسی سطح کمی و کیفی این مسابقات خبر داد و گفت: از دیگر موارد مورد بحث در این جلسه می توان به شناخت سطح کمی و کیفی مسابقات سایرکشورها، شناخت هر چه بیشتر آیین نامه ها و قوانین اجرایی مسابقات بین المللی در سایرکشورها، برنامه ریزی بهتر و دقیق تر جهت آماده سازی افراد جهت اعزام به این مسابقات و دریافت نظرها و پیشنهادها در خصوص نحوه اعزام افراد توسط سازمان اوقاف، اشاره کرد.

وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد برگزاری این نشست ها می‌تواند اهداف مطلوب و افق روشنی از برنامه‌ریزی جهت بهره برداری بیشتر و بهتر از اعزام شرکت‌کنندگان به مسابقات بین‌المللی قرآن کریم را ترسیم کند.

این نشست عصر امروز (۲۲ آذرماه) ساعت ۱۳ الی ۱۶ آذر ماه در سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می شود.