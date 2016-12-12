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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۷

طی حکمی؛

سرپرست نمایندگی تولیت آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه منصوب شد

سرپرست نمایندگی تولیت آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه منصوب شد

کرمانشاه- طی حکمی از سوی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، حسن موحد به‌عنوان سرپرست نمایندگی تولیت آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، سرپرست نمایندگی تولیت این آستان در استان کرمانشاه منصوب شد.

براساس این حکم حسن موحد، مسئول سرپرستی تولیت آستان قدس رضوی را عهده دار شد.

وی پیش از این سمت هایی چون معاونت فرهنگی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه، رئیس سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه، تولیت آستان های متبرکه برخی از امامزادگان استان، مسئولیت ستادهای قرآنی و... را در کارنامه کاری خود دارد.

به زودی ساختمان دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی نیز در کرمانشاه افتتاح می شود.

کد مطلب 3848167

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