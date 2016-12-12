نوزدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «کیمیای هنر» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی «کیمیای هنر» به مقالاتی در حوزه زیبایی شناسی، حکمت و فلسفه هنر اختصاص دارد.

«جستاری در دفاع از امکانِ نقدِ اخلاقیِ هنر» محسن کرمی، مالک حسینی، مسعود علی؛ ‌ «دیوهای واقعی هگل یا دیوهای خیالی گامبریچ؟ » مهدی کرد نوغانی؛ «مفاهیم فلسفی مرلوپونتی: بستری برای تحلیل هنر تعاملی نگاهی به پرفورمنس (کشت زار)» صفا سبطی، زهرا رهبرنیا، مهدی خبازی کناری؛ «زیبایی معاصر: رویداد به مثابه امر نو» فریده آفرین؛ «پروپاگاندا در مکتب سقاخانه بر اساس نظریات پیر بوردیو» آزاده بهمنی پور، عفت سادات افضل طوسی؛ «گفتمان نمایشگاه در هنر معاصر ایران (با تحلیل چرخه نمایشگاه «کارِگل»، تهران)» الهام پوریامهر، اشرف السادات موسوی لر؛ «جایگاه برخی از اندیشه‌های فلسفی شرق بر سینمای هنری غرب: بررسی موردی فیلم سرچشمه ساختة دارن آرنوفسکی» فرشاد فرشته حکمت؛ از جمله مقالات منتشر شده در این نشریه علمی پژوهشی است.

علاقه‌مندان می توانند برای اطلاعات بیشتر به وبگاه نشریه به نشانی www.kimiahonar.ir مراجعه نمایند.