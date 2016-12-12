عرضه نسل چهارم DSLBOX در نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۶

به گزارش خبرگزاری مهر، علیمحمدی بر حضور همه جانبه، قوی و پر رنگ شرکت انتقال داده های آسیاتک در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی الکامپ با تکیه بر استفاده هر چه بهتر از تجارب دوره های قبلی این نمایشگاه به همراه دو دوره تجربه حضور در نمایشگاه تلکام تاکید کرد.
وی حضور قدرتمند در نمایشگاه و اختصاص فضای نمایشگاهی داخلی و خارجی نزدیک به ۵۰۰ متر مربع ، تجهیز و راه اندازی بخشVIP برای مشتریان به همراه رونمایی از خدمات و محصولات جدید را از جمله اقدامات این شرکت برای حضور هر چه بهتر آسیاتک در این نمایشگاه عنوان داشت.
وی این الکامپ را نخستین دوره حضور جدی و عملیاتی شرکتها پس از اعطای مجوز FCPعنوان کرد و عرضه اقدامات انجام شده شرکت آسیاتک در حوزهLTE و MVNO را در این راستا دانست.
معاون کسب و کار شرکت آسیاتک همچنین از عرضه نسل چهارم DSLBOX از سوی شرکت انتقال داده های آسیاتک در نمایشگاه الکامپ خبر داد. از ویژگیهای خاص این بسته برخورداری از ۱۲۰ گیگ حجم با سرعتK ۱۲۸ تا ۱۶ مگ، استفاده رایگان از ساعت ۴ الی ۱۰ صبح، رانژه و مودم وایرلس رایگان به همراه هدایای خاص این DSLBOX است که با احتساب مالیات و ارزش افزوده با هزینه بسیار مناسب و رقابتی از سوی آسیاتک در نمایشگاه الکامپ عرضه می شود.
وی افزود: همچنین طرح های جذاب عصرانه، اکستراگیگ و گیگ باکس نیز با قیمت بسیار مناسب به شرکت کنندگان ارایه خواهد شد.
وی تجلیل از مشتریان وفادار را نیز از جمله دیگر طرحهای ارایه شده این شرکت در نمایشگاه الکامپ عنوان کرد. این طرح شامل مواردی چون ارسال دعوتنامه مخصوص، ایجاد جایگاه VIP مشتریان، به همراه انتقال تجربیات و خاطرات مشترکین قدیمی به جدید و برخورداری از فرصت استخدام در شرکت انتقال داده های آسیاتک است.
علیمحمدی ارایه ارزش افزوده به کاربران را از دیگر اهداف شرکت عنوان کرد و همکاری با آی سیما، فیلیمو ، آپارات، ایلیا نرم افزار و ... را در این جهت دانست.
وی افزود: همچنین همکاری با وب سایتهای موفق و پرترافیک کشور در راستای حمایت از تولید محتوی داخلی از اهداف این شرکت است.
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