عرضه نسل چهارم DSLBOX در نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۶

به گزارش خبرگزاری مهر، علیمحمدی بر حضور همه ­جانبه، قوی و پر رنگ شرکت انتقال داده ­های آسیاتک در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی الکامپ با تکیه بر استفاده هر چه بهتر از تجارب دوره­ های قبلی این نمایشگاه به همراه دو دوره تجربه حضور در نمایشگاه تلکام تاکید کرد.

وی حضور قدرتمند در نمایشگاه و اختصاص فضای نمایشگاهی داخلی و خارجی نزدیک به ۵۰۰ متر مربع ، تجهیز و راه اندازی بخشVIP برای مشتریان به همراه رونمایی از خدمات و محصولات جدید را از جمله اقدامات این شرکت برای حضور هر چه بهتر آسیاتک در این نمایشگاه عنوان داشت.

وی این الکامپ را نخستین دوره حضور جدی و عملیاتی شرکت­ها پس از اعطای مجوز FCPعنوان کرد و عرضه اقدامات انجام شده شرکت آسیاتک در حوزهLTE و MVNO را در این راستا دانست.

معاون کسب و کار شرکت آسیاتک همچنین از عرضه نسل چهارم DSLBOX از سوی شرکت انتقال داده ­های آسیاتک در نمایشگاه الکامپ خبر داد. از ویژگی­های خاص این بسته برخورداری از ۱۲۰ گیگ حجم با سرعتK ۱۲۸ تا ۱۶ مگ، استفاده رایگان از ساعت ۴ الی ۱۰ صبح، رانژه و مودم وایرلس رایگان به همراه هدایای خاص این DSLBOX است که با احتساب مالیات و ارزش افزوده با هزینه بسیار مناسب و رقابتی از سوی آسیاتک در نمایشگاه الکامپ عرضه می شود.

وی افزود: همچنین طرح های جذاب عصرانه­، اکستراگیگ و گیگ باکس نیز با قیمت بسیار مناسب به شرکت ­کنندگان ارایه خواهد شد.

وی تجلیل از مشتریان وفادار را نیز از جمله دیگر طرح­های ارایه شده این شرکت در نمایشگاه الکامپ عنوان کرد. این طرح شامل مواردی چون ارسال دعوتنامه مخصوص، ایجاد جایگاه VIP مشتریان، به همراه انتقال تجربیات و خاطرات مشترکین قدیمی به جدید و برخورداری از فرصت استخدام در شرکت انتقال داده­ های آسیاتک است.

علیمحمدی ارایه ارزش افزوده به کاربران را از دیگر اهداف شرکت عنوان کرد و همکاری با آی سیما، فیلیمو ، آپارات، ایلیا نرم افزار و ... را در این جهت دانست.

وی افزود: همچنین همکاری با وب ­سایت­های موفق و پرترافیک کشور در راستای حمایت از تولید محتوی داخلی از اهداف این شرکت است.