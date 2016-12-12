به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مازنی در همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی در حوزه خانواده با تاکید بر لزوم ارتباط موثر میان نهاد قانون گذاری و نهاد دانشگاه و پژوهش افزود: در مجلس دهم برای اجرای قانون مقاومت می کنیم و نمی گذاریم حتی با نام دین مواردی خارج از قانون اجرا شود.

وی با بیان اینکه مبنای قانون گذاری ما احکام حکومتی رهبری است، تاکید کرد: دیگر موارد تا زمانی که به صورت قانون درنیامده باشد نمی تواند جنبه اجرایی به خود بگیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در توضیح سیاست های اجتماعی اسلام در حوزه خانواده خاطرنشان کرد: اسلام خانواده را نهادی متشکل از افراد دارای حقوق و تکالیف می داند که اساس آن ازدواج شرعی است.

حجت الاسلام مازنی ادامه داد: در ازدواج طرفین دارای وظایف و حقوقی هستند و تاکید اسلام بر تشکیل خانواده است.

وی با بیان اینکه زندگی مجردی در اسلام نکوهش شده است، گفت: در آیات مختلف قران زنان و مردان تشویق به ازدواج شده اند و اسلام تاکید دارد که آرامش باید بر خانواده حاکمیت داشته باشد.

نماینده مجلس دهم اضافه کرد: در نهاد خانواده اخلاق در بالاترین حد و قانون در حد ضرورت پیش بینی شده است بنابراین عقد نکاح صرفا یک پیمان حقوقی نیست بلکه بار عاطفی و اخلاقی دارد و سرپرست خانواده همچنین تک تک اعضای خانواده در قبال این نهاد مسئولیت و تکلیف دارند.

وی با اشاره به اینکه وظیفه پدر و مادر مقابله و پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی است افزود: تاکید بر تعلیم و تربیت فرزندان متناسب با مقتضیات زمان در آموزه های اسلام بسیار دیده می شود. همچنین وفاداری نسبت به پیمان زناشویی و پرهیز از رفتارهای جنسی خارج از خانواده و نگاه به نامحرم بسیار مهم است.

حجت الاسلام مازنی خاطرنشان کرد: طلاق از نگاه اسلام امری مذموم است و این پدیده مذموم ترین امر حلال شمرده شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه مددکاران و مشاوران نباید زوجین را به راحتی به طلاق تشویق کنند، گفت: در این زمینه همه موظفیم زوجین را به جای جدایی به ادامه زندگی ترغیب کنیم.