جمعیت زنان سالمند نسبت به مردان افزایش پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آباد؛ در کارگاه تخصصی زنان، خانواده و سلامت شهری همایش زنان و زندگی شهری با اشاره به اینکه زنان شهر تهران بیشتر مصرف کننده خدمات بهداشت ودرمان هستند، افزود: ۷۵ درصد آسایشگاه های سالمندان را زنان تشکیل می دهند و این بررسی ها در سال ۹۰ نشان می دهد جمعیت زنان سالمند نسبت به مردان سالمند در سال افزایش پیدا کرده است.

عضو شورای شهر با تشریح این وضعیت ادامه داد: خانواده های تک نفره زنان تقریبا ۵ برابر خانواده های تک نفره مردان است و فقر چهره زنانه پیدا کرده است.

معصومه آباد بیان کرد: تاخیر در ازدواج، افزایش طلاق و کاهش باروری و عدم آموزش های کارآمد و تروج الگوهای نادرست در زندگی زنان قابل تامل است.

وی با اشاره به اینکه باید انطباق برنامه های مصوب شده برای بانوان را براساس شاخصه های توسعه پایدار ومعیارهای سلامت بانوان سنجید، یادآور شد: باتوجه به اولویت بندی ها و هم سوسازی سیاست هایی که برپایه صیانت از جایگاه خانواده باید در سه محور ایمنی؛ بهداشت ومسائل فرهنگی واجتماعی و خدمات شهری مسائل زنان را بررسی کرد.

آباد؛ با اشاره به اینکه سیاست های زیادی درشهرتهران برای سلامت بانوان انجام شده است، تاکید کرد:مطالعه ای بر روی فضاهای عمومی انجام شده تا میزان پاسخگوی نیازهای اجتماعی زنان با توجه به فضاهای عمومی مورد بررسی قرار بگیرد.

به اعتقاد این عضو شورای شهر تهران؛ نتیجه این تحقیق گویای آنست که این فضاهای عمومی مختص زنان برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی زنان با مشکل مواجهه است. وی همچنین با اشاره به اثر تمرینات ورزشی برافسردگی زنان چاق گفت: مطالعات نشان می دهد تمرینات ورزشی بر میزان افسردگی زنان چاق تاثیرگذاری مثبتی داشته است.

وی افزود: مطالعات برروی ابعاد چهار گانه کیفیت زندگی زنان یائسه شهرتهران نیز نشان داد که نتیجه تحقیق زندگی این زنان نیزدارای کیفیت مطلوب نبوده است وباید راهکارهایی برای بهبود کیفیت زندگی این زنان به کار گرفت.