استفاده از تجارب استانداران ادوار گذشته نقش بسزایی در پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی تختی پیش ازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک ولادت پیامبر اکرم (ص) با بیان اینکه گردهم آمدن استانداران و مسئولان ادوار استان میتواند دارای برکات و اثرات زیادی برای استان به همراه داشته باشد، گفت: هرمزگان در بعد اقتصادی و تجاری از اهمیت زیادی برای کشور و حتی منطقه برخوردار است و استفاده از تجربیات استانداران میتواند در پیشرفت استان نقش بسزایی داشته باشد.
هاشمی تختی اضافه کرد: اوایل انقلاب گروهکهای ضدانقلاب بعد از اینکه کردستان را نا امن کردند، به همدستان خود پیام داده بودند که مبارزات خود را در هرمزگان که گلوی کشور محسوب میشود را با اشکال روبرو کنند که این نشان از اهمیت هرمزگان در بعد اقتصادی دارد.
وی با اشاره به ظرفیتها و ساختار اجتماعی، قومیتی و مذهبی هرمزگان افزود: در هرمزگان به نیروهای ماندگار و بومی در استان کمتر توجه شده است.
استاندار اسبق هرمزگان با بیان اینکه هرمزگان با تمام ظرفیتها، در حوزه نیروی انسانی ضعیف واقع شده است، یادآور شد: در استان نیروهای کارآمد و متعهدی وجود منتها مشخص نیست چرا از این ظرفیتها در سطح ملی حتی در سطح مدیران کل ملی نیز استفاده نمیشود.
نماینده حوزه انتخابیه بندرعباس با بیان اینکه مرا متهم به بومیگرایی محض میکنند، اضافه کرد: سخن ما این نیست که کسی وارد استان نشود بلکه ما نشان دادهایم که با آغوش باز پذیرای سرمایهگذاران و نیروی کار از سایر استان ها هستیم، اما این نباید سبب بیتوجهی به نیروی کار موجود در استان شود.
هاشمیتختی با بیان اینکه به هرمزگان همواره در رسانه ملی و سایر منابع انگ قاچاق میزنند، اضافه کرد:هیچ یک از مردم هرمزگان قاچاقچی نیستند و در مبحث مقابله با قاچاق آدرس را اشتباه میرویم چرا که قاچاقچیان کلان کار خود را بدون دردسر انجام میدهند.
وی با اشاره به اینکه کشور با معضل لشکر بیکاران مواجه است، افزود: در صورت شکوفاسازی ظرفیتهای استان میتوان به کشور کمک بیشتری کرد.
نظر شما