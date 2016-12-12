انجام عملیات تخریبی لایه به لایه با بکارگیری زمین مسلح هوشمند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منطقه عمومی رزمایش محمد رسول الله (ص)4، امیر سید کمال پیمبری سخنگوی رزمایش نیروی زمینی ارتش بعد از ظهر امروز در حاشیه برگزاری دومین روز از رزمایش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: انجام عملیات تخریبی لایه به لایه با به کارگیری زمین مسلح هوشمند که از تاکتیک‌های نوین حوزه‌ رزم زمینی و از ابتکارات متخصصان جوان جهاد خودکفایی نیروی زمینی است امروز در منطقه عمومی رزمایش محمد رسول الله (ص) 4 نیروی زمینی ارتش با موفقیت انجام شد.

سخنگوی رزمایش محمد رسول الله (ص) 4 افزود: زمین مسلح هوشمند دارای این‌قابلیت می‌باشد که در منطقه‌ نبرد با حداقل نفرات، حداکثر تلفات انسانی و تجهیزاتی را به نیروی دشمن وارد کرده و در مدت زمان کوتاهی کلیه مناطق اشغال شده را با حجم و قدرت آتش انبوه به صورت همزمان یا مرحله به مرحله منهدم خواهد کرد.

وی همچنین گفت: انجام عملیات تاکتیکی پهپادهای تهاجمی علیه مراکز فرماندهی و کنترل و مراکز تجمع دشمن از جمله تاکتیک های غافلگیر کننده روز دوم رزمایش بزرگ محمد رسول الله (ص) بود.

سخنگوی رزمایش تصریح کرد: عملیات آفندی جنگنده بمب افکن‌های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حمایت سامانه یکپارچه کنترل و فرماندهی قرارگاه پدافندهوایی خاتم الانبیاء (ص) نیز بخش دیگری از اقدامات این مرحله از ‌رزمایش بود.

امیر پیمبری تاکید کرد: یکی از نقاط قوت این رزمایش حضور موثر جوانان در حوزه های عملیاتی و راهبری مراحل مختلف رزمایش است.

وی افزود: منطقه جنوب شرق و سواحل مکران، اهمیتی راهبردی برای ارتش و کشور داشته و تمرینات ما در این منطقه، تمرین بخشی از آموزش های مبتنی بر نوع و حجم تهدید دشمن بوده که تحت نظارت ناظران و کارشناسان نیروهای مسلح ارزیابی می شود.