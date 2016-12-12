به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر قبل از ظهر دوشنبه در دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با آیت الله اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور، اظهار داشت: ظرفیتهای عظیمی در دو نهاد حوزه و مجلس وجود دارد که باید جدی گرفته شود.
وی گفت: امروز پرچمی را در دست گرفتیم که انتظارات گستردهای را در جهان اسلام ایجاد کرده است؛ ما با گفتمان انقلاب مطرح کردیم دین پاسخگوی تمام مسائل بشر و راه برون رفت از تمام مشکلات بشر است.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موج اسلام خواهی به خصوص در کشورهای مختلف قابل مشاهده است، افزود: گرچه پس از گذشت ۳۷ سال از انقلاب فرصتهایی بوجود آمده اما مشکلاتی هم ایجاد شده که حرکت را کند کرده است و موجب شده ما هنوز به آن نقطهای که باید نرسیم.
وی تصریح کرد: معتقدیم این حوزه علمیه است که میتواند به صورت انحصاری در برخی مسائل به خصوص مسائل مربوط به تحول علوم اسلامی ورود کند.
حجت الاسلام پژمانفر ادامه داد: برنامه ششم توسعه در حال سپری کردن مراحل پایانی است و تا آخر هفته مباحث تلفیق به پایان میرسد و قبل از به صحن آمدن لایحه بودجه این برنامه به صحن آمده و تصویب خواهد شد.
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