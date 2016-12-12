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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۱

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد؛

برنامه ششم توسعه قبل از لایحه بودجه در مجلس تصویب می‌شود

برنامه ششم توسعه قبل از لایحه بودجه در مجلس تصویب می‌شود

قم - رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: برنامه ششم توسعه در حال سپری کردن مراحل پایانی است و قبل از به صحن آمدن لایحه بودجه این برنامه به صحن آمده و تصویب خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر قبل از ظهر دوشنبه در دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور، اظهار داشت: ظرفیت‌های عظیمی در دو نهاد حوزه و مجلس وجود دارد که باید جدی گرفته شود.

وی گفت: امروز پرچمی را در دست گرفتیم که انتظارات گسترده‌ای را در جهان اسلام ایجاد کرده است؛ ما با گفتمان انقلاب مطرح کردیم دین پاسخگوی تمام مسائل بشر و راه برون رفت از تمام مشکلات بشر است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موج اسلام خواهی به خصوص در کشورهای مختلف قابل مشاهده است، افزود: گرچه پس از گذشت ۳۷ سال از انقلاب فرصت‌هایی بوجود آمده اما مشکلاتی هم ایجاد شده که حرکت را کند کرده است و موجب شده ما هنوز به آن نقطه‌ای که باید نرسیم.

وی تصریح کرد: معتقدیم این حوزه علمیه است که می‌تواند به صورت انحصاری در برخی مسائل به خصوص مسائل مربوط به تحول علوم اسلامی ورود کند.

حجت الاسلام پژمان‌فر ادامه داد: برنامه ششم توسعه در حال سپری کردن مراحل پایانی است و تا آخر هفته مباحث تلفیق به پایان می‌رسد و قبل از به صحن آمدن لایحه بودجه این برنامه به صحن آمده و تصویب خواهد شد.

کد مطلب 3848177

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