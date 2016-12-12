«تعامل روحانیت و بازار: قبل و بعد از انقلاب اسلامی» بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در گروه جامعه شناسی دین انجمن جامعه شناسی ایران درباره «تعامل روحانیت و بازار: قبل و بعد از انقلاب اسلامی» سخنرانی می کند.

دکتر مهدی حسین زاده فرمی، فردا سه شنبه ۲۳ آذر از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در این نشست سخنرانی و به پرسش های حاضران پاسخ خواهد گفت.

این نشست علمی- تخصصی در سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران به نشانی بزرگراه جلال آل احمد، جنب پل نصر (گیشا)، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول برگزار می شود و پذیرای علاقه مندان است.