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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۲

در انجمن جامعه شناسی ایران؛

«تعامل روحانیت و بازار: قبل و بعد از انقلاب اسلامی» بررسی می شود

«تعامل روحانیت و بازار: قبل و بعد از انقلاب اسلامی» بررسی می شود

عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در گروه جامعه شناسی دین انجمن جامعه شناسی ایران درباره«تعامل روحانیت و بازار: قبل و بعد از انقلاب اسلامی» سخنرانی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در گروه جامعه شناسی دین انجمن جامعه شناسی ایران درباره «تعامل روحانیت و بازار: قبل و بعد از انقلاب اسلامی» سخنرانی می کند.

دکتر مهدی حسین زاده فرمی، فردا  سه شنبه ۲۳ آذر از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در این نشست سخنرانی و به پرسش های حاضران پاسخ خواهد گفت.

این نشست علمی- تخصصی در سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران به نشانی بزرگراه جلال آل احمد، جنب پل نصر (گیشا)، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول برگزار می شود و پذیرای علاقه مندان است.

کد مطلب 3848184

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