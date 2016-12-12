صدور مجوز برای طرح های شیلات با نگاه کارشناسی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب افزود: استان در حوزه شیلات از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است، و باید با کار کارشناسی، محدودیت های اختصاص منابع آب و مجوز به گونه ای اعمال شود که به رتبه استان در تولید و پتانسیل بالا در این بخش لطمه ای وارد نشود.

نیک اقبالی تاکید کرد: با اولویت بندی مناسب به طرح ها و تشکیل کارگروه کارشناسی از افت پتانسیل ها و ظرفیت های این بخش جلوگیری شود.

نیک اقبالی گفت: به طرح هایی که مجوز گرفته و در دست احداث هستند فرصت برای احداث داده شود.

وی افزود: برای طرح هایی که مجوز دارند و شروع به کار احداث نکرده اند فرصت زمانی مشخص شود، که در صورت عدم اقدام از لیست خارج و با طرح های در اولویت جایگزین شوند.

نیک اقبالی به صدور مجوز برای طرح ها اشاره کرد و افزود: شیلات معرفی کننده متقاضیان برای ساخت مزرعه پرورش ماهی و آب منطقه ای استعلام دهنده در این زمینه باشد.

وی بیان کرد: نظام مهندسی کشاورزی بدون از معرفی نامه شیلات و استعلام آب منطقه ای نسبت به صدور مجوز اقدام نکند.