۱۸۰۰ واحد تولیدی استان سمنان تسهیلات رونق تولید دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی در نشست رفع موانع تولید استان سمنان به میزبانی فرمانداری سرخه ضمن بیان اینکه تا کنون از دو هزار و ۵۰۰ واحد ثبت نام شده در سامانه بهین یاب، بیش از یک هزار و ۷۰۰ واحد به بانک های عامل برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند، ابراز داشت: این تعداد واحد قرار است ۸۴۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید دریافت کنند.

وی افزود: تاکنون ۵۵۱ واحد صنعتی و کشاورزی استان سمنان به ارزش ۲۹۱ میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان تسهیلات رونق تولید دریافت کردند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان همچنین گفت: از ابتدای سال تا کنون ۴۲نشست رفع موانع تولید با ۶۶۳مصوبه برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی برگزار شده که این امر نشان دهنده عزم جدی مسئولان در برطرف کردن مشکلات است.

اسودی با بیان اینکه ۲۷۹ مصوبه کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان تاکنون اجرایی و مابقی در دست اجرا قرار دارد، گفت: مشکلات چهار واحد معدنی و تولیدی در چهل و دومین نشست کارگروه رفع موانع تولید استان بررسی و تصمیمات ممکنه با حضور بانک های عامل و سایر اعضای این کارگاوه درباره رفع مشکل این واحدها اخذ شد.

وی با اشاره به بازدید اعضای کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان از مجموعه معدنی سلستین سرخه گفت: این معدن با ذخیره قطعی ۵۳۰ هزار تن و ذخیره احتمالی یک میلیون تن از استخراج اسمی چهار هزار تن در سال برخوردار است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از ویژگی های بارز این معدن را عیار بالای ۸۶ درصد ماده معدنی سلستین اعلام کرد و گفت: جمع کل سرمایه گذاری این معدن بیش از ۳۵۰میلیون تومان است.