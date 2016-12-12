به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش که به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) به قزوین سفر کرده است، در نشستی با دانشجویان این دانشگاه اظهار داشت: باور عمیق دارم راه حل بسیاری از مشکلات کشور را می توان در نزد این جریان پویا و فکور یافت. برای حل مشکلاتی مزمن که خیلی از بزرگترها در حل آنها مانده اند، باید دست یاری به این جنبش دراز کرد.

عضو سابق هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: نسل جوانی که یاور مردم بوده است و در کنار روحیه ظلم ستیزی خود، یاری مردم را هیچگاه فراموش نکرد؛ جنبشی که ایستادگی در مسیر آرمان‌های الهی جزء لاینفک آن است.

بذرپاش ادامه داد: نقش بی بدیل جریان مومن، انقلابی و جوان دانشجو را هیچ کسی نمی تواند نادیده بگیرد؛ ازسال ۱۳۳۲ تاکنون این نقش به گواه همه صاحبنظران و متفکران نقشی بوده که کمتر اقشار دیگر جامعه دارای این تاثیر بوده اند ولی نباید آدرس غلط به جامعه داد و جنبش عظیم دانشجویی را به یک جنبش تسویه حساب کن تبدیل کرد. باید در مقابل فساد فریاد کشید، باید در مقابل ابتذال که در رأس آن فساد مالی است، ساکت نبود.

وی خاطرنشان کرد: سرزنده بودن حیات دانشجویی فقط سیاسی نیست؛ احساس تعهد اجتماعی دانشجو را زنده تر نگه می‏دارد. اقتضای اداها و ادعاها و نمایش‎های سیاسی لایک و اشتراک گذاری و کامنت گذاری است؛ اما دردهای اجتماعی آستین بالازدن می خواهد.

این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: سیاه نمایی نمی کنم اما جامعه ما متاسفانه بدلیل بی توجهی دولت ها و فاصله گرفتن از اخلاق اصیل اسلامی دچار درهای عمیق اجتماعی شده است. باید دردهای اجتماعی را ببینیم و آنها را فریاد کنیم؛ البته مراقب باشیم که در معرض طمع بیگانه قرار نگیریم.

بذرپاش گفت: دانشجویان انقلابی و حزب اللهی جلودار جهاد اجتماعی اند. به قول شهید بهشتی دانشجو موذن جامعه است؛ بیایید با صدای بلند و نیت خالص، این بار «اذان اجتماعی» بگوییم. جامعه را برای حل این مسائل بیدار کنیم. خیریه ها و تشکل های دانشجویی اجتماعی زیادی فعال اند اما کافی نیستند؛ معدود تصمیم‌گیرانی که به کارامدی و انگیزه جوانان باور دارند بیایند و از این تشکل ها حمایت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: به نظرم سخنرانی ها نباید لغو شود چه موافق چه مخالف هرچه سخنرانی بیشتر و اظهارنظر بیشتر باشد، شناخت جنس اصل از تقلبی برای مردم آسان‌تر خواهد بود.

بذرپاش ادامه داد: ملت بزرگ ایران را باید از مقاطع حساس تاریخی شناخت؛ ملتی که جان خود را در ۳۰ تیر، نه برای مصدق بلکه برای اعتلای سرزمین عزیزشان دادند، در ۲۸ مرداد ۳۲ به دلیل عدم تکیه مصدق بر نیروی عظیم ملت و اعتماد بیش از حد به برخی قدرت های آن زمان، حتی یک شعار هم نتوانست به نفع مصدق بدهد و کودتای ننگین براین کشور اتفاق افتاد.

این نماینده سابق مجلس گفت: امروز کسانی که از اول انقلاب بر سر سفره انقلاب نشسته اند و کلیدی ترین مناصب را تصرف کرده اند، بجای پاسخگویی، مدعی وضع موجود شده اند و از ادوات استفهام در سخنرانی هایشان بهره می‌برند. چه کسی باید بگوید اشتغال چه شد؟ مسکن به چه سرنوشتی افتاده است؟ آینده جوان تحصیلکرده ما که حاضر است به مشاغل بسیار خاص هم تن دهد چه می شود؟

وی خاطرنشان کرد: برخی از ژنرال های خسته که در حلقه های بسته در حال اداره به اصطلاح امور هستند، کشور را خیلی گران و با مدل مدیریت دهها سال پیش اداره می‌کنند. به جای اینکه بودجه مراکز مصلحت و منفعت را افزایش دهید، بودجه واقعیات جامعه را زیاد کنید. بودجه را صرف حقیقت کنید نه مصلحت. واقعیت، مشکلات عظیم پیش روی دانشجویی است که بی‌آینده است، واقعیت، حاشیه‌نشینی است، واقعیت، مسکن زوج های جوان است.