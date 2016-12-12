اجلاس مدیران حوزه های علمیه خراسان در بجنورد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت سالاری مکی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران خراسان شمالی اظهار کرد: مدیران مدارس علمیه خواهران و برادران خراسان با هدف نشست های تخصصی و هم اندیشی به منظور برنامه ریزی در جهت فعالیت های حوزه های علمیه در این اجلاس شرکت می کنند.

حجت الاسلام مکی افزود: این اجلاسیه با عنوان حوزه، انقلابی، اندیشه و عمل و تحول گرایی برگزار می شود و کمیسیون های تخصصی هشت گانه آن از جمله کمیسیون های آموزش، پژوهش، پذیرش، تبلیغی، سیاسی، پشتیبانی، استعدادهای برتر، فضای مجازی و فرهنگی تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: مدیران مدارس حوزه علمیه خراسان در این کمیسیون های تخصصی به بررسی برنامه ها و مطالب مورد نظر پرداخته و برنامه ریزی های لازم برای تحقق بیش از پیش تحول گرایی در حوزه های علمیه در این اجلاسیه انجام می شود.

مسئول نمایندگی حوزه علمیه خراسان شمالی، حوزه استان را جوان، پویا و با نشاط توصیف کرد و افزود: یکی از اهداف برگزاری این اجلاسیه، معرفی توانمندی و استعدادهای طلاب استان و ترویج و توسعه تحول گرایی و به روزرسانی حوزه در تمامی بخش ها است.

حجت الاسلام سالاری عنوان کرد: در حال حاضر یک هزار و ۴۵۰ طلبه در حال تحصیل و ۱۶۹ استاد در حوزه های علمیه خراسان شمالی فعالیت دارند.

وی کمبود نیروی انسانی و نیازمندی به کتاب های تخصصی را از جمله مشکلات نرم افزاری حوزه علمیه استان برشمرد و کمرنگ بودن خیرات و وقف برای حوزه های علمیه را نیز مورد اشاره قرار داد.

مسئول نمایندگی حوزه علمیه خراسان شمالی ابراز امیدواری کرد: با رویکرد جدیدی که در ایجاد وقفیات و هدایت این بخش به سوی حوزه های علمیه بوجود آمده است، شاهد شکوفایی حوزه های علمیه در استان خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه افتتاحیه این اجلاسیه، ساعت ۸ونیم صبح چهارشنبه ۲۴ آذر ماه جاری و در محل دهکده مقاومت بسیج بجنورد برگزار می شود که سخنران این برنامه آیت الله سیدمصباح عاملی، مدیر حوزه علمیه خراسان خواهد بود.

همچنین افتتاح ساختمان مدیریت استانی حوزه علمیه خراسان شمالی با زیربنای دو هزار و ۴۰۰ متر مربع و سه میلیارد تومان اعتبار مصوب، از دیگر برنامه های اجلاس سراسری مدیران مدارس حوزه علمیه خراسان در شهرستان بجنورد است.