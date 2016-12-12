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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۸

رئیس اتاق سلیمانیه عراق:

قانون تولید باید محرکی برای جذب سرمایه گذار خارجی باشد

قانون تولید باید محرکی برای جذب سرمایه گذار خارجی باشد

کرمانشاه- رئیس اتاق بازرگانی سلیمانیه عراق گفت: باید به نحوی برنامه ریزی کرد تا قانون تولید، محرکی برای جذب سرمایه گذار خارجی باشد و باید حق مالکیت به سرمایه گذار خارجی دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروان محمد محمود در همایش بزرگ فرصت های سرمایه گذاری که امروز دوشنبه با حضور مهمانانی از کشورهای خارجی در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: در اقلیم کردستان با وجود جنگی که با داعش داشتیم اما امروز صاحبت امنیت کامل هستیم و کمترین آسیبب را دیدیم.

وی بابیان اینکه شرایط تولید برای سرمایه گذاران خارجی در اقلیم به طور کامل فراهم است، افزود:  اقلیم کردستان ظرفیت بالقوه ای دارد و دارای ۶ هزار  کارگاه صنعتی در حال فعالیت شامل کارگاه های کوچک و بزرک است.

محمد محمود سلیمانیه را مهمترین استان اقتصادی عراق دانست و بیان کرد: صنایع استراتژیک زیادی در اقلیم در حال فعالیت اند ۵ کارخانه سیمان در سلیمانیه داریم که در سال ۲۰۱۶ هفت میلیون تن تولید داشت و در سال ۲۰۱۷ به ۸ میلیون تن می رسد.

وی با بیان اینکه اقلیم کردستان آب و هوایی معتدل و مناسب برای تولید محصولات کشاورزی دارد، افزود: سال ۲۰۱۶ در سلیمانیه ۴۰۰ هزار تن گندم تولید شد.

 رئیس اتاق سلیمانیه عراق اظهار کرد: بیش از ۸۰۰ طرح اجازه فعالیت در بخش تولید دریافت کردند که در زمینه های گردشگری صنعتی و کشاورزی فرصت برای جذب سرمایه گذار در اقلیم فراهم است.

  محمد محمود تاکید کرد: باید به نحوی برنامه ریزی شود تا قانون تولید محرکی برای جذب سرمایه گذار خارجی باشد و باید حق مالکیت به سرمایه گذار خارجی بدهیم.

وی با ادامه توضیحات اظهار کرد: معافیت از مالیات، امکاناتی همچون زمین و آب و برق و تسهیلات باید در اختیار سرمایه گذار خارجی قرار گیرد تا تولید آنها بیش از تولید در کشور خودشان باشد و تشویق شوند.

رئیس اتاق سلیمانیه عراق با اشاره به ظرفیت تاریخی و گردشگری و کشاورزی استان کرمانشاه بیان کرد: باید با برنامه ریزی درست  از سرمایه گذاران خارجی در این استان دعوت کرد و البته باید زیرساخت‌ها شامل بهسازی راه ها و آب و برق و حمل و نقل فراهم باشد.

وی تاسیس سیستم بانکی بین المللی جدید در کرمانشاه را پیشنهاد داد و گفت: با این اقدام تولید کننده با آسان ترین شیوه می‌تواند درآمد خود را جابجا کند.

رئیس اتاق سلیمانیه عراق ابراز امیدواری کرد: با توجه به داشتن مرزهای مشترک با ایران، می توانیم فرصتهای خوب بازرگانی را شروع کنیم.

کد مطلب 3848191

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