احتمال تبدیل ابر آلاینده به مه دودهای مرگبار

به گزارش خبرنگار مهر، چندی است سلسله نشست های «بررسی راهکارهای جهانی مدیریت آلودگی هوا» با حضور جمعی از کارشناسان، اساتید دانشگاهی و اصحاب رسانه در دبیرخانه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران برگزار می گردد.

در نشست قبلی برنامه های شهر مکزیکوسیتی برای مهار آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفت که اهم آنها عبارت بود از: توسعه حمل و نقل عمومی با تاکید بر مترو، ایجاد سامانه گسترده BRT، ترویج دوچرخه سواری، کاهش زمان تست آلایندگی خودروها، نوسازی تاکسی‌ها و خروج کارخانه‌های آلاینده از شهر. در نشست امروز نیز وضعیت لندن و نیویورک به عنوان دو کلانشهر جهانی در زمینه آلودگی هوا مورد بررسی و پایش قرار گرفت.

دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در این نشست با اشاره به عملکرد شهر لندن در حوزه مهار آلودگی هوا گفت: این شهر با جمعیت ۸ میلیون و ۶۷۴ هزار نفری یکی از نقاط پرجمعیت اروپایی به حساب می آید و با توجه به صنعتی بودن این شهر، از نیمه های قرن بیستم مهار آلودگی های زیست محیطی در این شهر در اولویت قرار گرفت به نحوی که در سال ۱۹۵۶ لایحه هوای پاک در پارلمان این کشور تصویب شد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس این قانون سوزاندن زغال سنگ در منازل محدود شد، افزود: همچنین کارخانه ها نیز از درون شهر به بیرون منتقل شدند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در قوانین جدید افرادی که قصد دارند با خودروی شخصی به مناطق مرکزی لندن وارد شوند باید عوارض پرداخت کنند گفت: این عوارض به حدی سنگین است که اغلب شهروندان لندن را مایل به استفاده از حمل و نقل عمومی کرده است؛ ضمن آنکه این شهر تحت نظارت برنامه های اتحادیه اروپایی مقررات بسیار سختی در زمینه تولید خودرو با سوخت پاک اعمال می کند و تعویض وسائل نقلیه با آلایندگی بالا را در دستور کار خود قرار داده است.

وی در ادامه این نشست به وضعیت نیویورک اشاره کرد و گفت: داستان مرگ چند ده نفر در مه دود سال ۱۹۶۳ در این شهر که بر اثر وارونگی هوا پدید آمده بود منجر شد تا کنگره آمریکا لایحه هوای پارک را به تصویب برساند که در نهایت این قانون به تاسیس سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا (EPA) منتج شد.

طباطبایی گفت: بر اساس قوانین آمریکا هیچ راننده ای حق ندارد در نزدیکی مدارس خودروی خود را بیش از یک دقیقه بدون حرکت روشن نگاه دارد و در صورت نقض این قانون مجبور به پرداخت ۳۵۰ دلار جریمه خواهد شد.

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه از سال ۲۰۰۵ خودروهای دیزلی مجبور شدند از سوخت جدید با گوگرد اندک استفاده کنند که اغلب خودروهای مدارس را نیز شامل می شد، گفت: با تسهیل حمل‌ونقل عمومی در سال‌های گذشته میل به خرید اتومبیل شخصی در میان ساکنان نیویورک نسبت به سال ۲۰۰۷ نزدیک به ۲۳‌درصد کاهش نشان می دهد و دی‌اکسیدگوگرد تولیدی خودروها نیز نسبت به سال ۲۰۰۸ بیش از ۶۹‌ درصد کاهش پیدا کرده است.

این متخصص مباحث شهری با تاکید بر اینکه امروز نیویورک بزرگترین ناوگان اتوبوسرانی هیبریدی آمریکا را به خود اختصاص داده، گفت: تاکسی های هیبریدی نیز به بخشی از بدنه حمل و نقل عمومی این شهر تبدیل شده به طوری که بیش از ۲ هزار تاکسی هیبریدی امروز در این شهر مشغول به فعالیت هستند.

طباطبایی با بیان اینکه تاریخ نشان داده است آلودگی هوا می تواند تبدیل به یک بحران جدی برای سلامت بشر شود، گفت: حادثه دره میوز در بلژیک، دونورا پنسیلوانیا و از همه مهمتر فاجعه دسامبر سال ۱۹۵۲ در لندن که در عرض یک هفته چند صد نفر کشته شدن نشان می دهد اگر امروز به دنبال رفع آلودگی هوا نباشیم نهایتا در اشتباهات خودمان غرق خواهیم شد.

وی با تاکید بر اینکه قانون گذاری های زیست محیطی در ایران نوپا و اغلب ناکارآمد است، گفت: این امیدواری وجود دارد که در لایحه هوای پاک این نقایص برطرف شود و به طور جامع و مانعی مساله آلودگی هوا با تمامی عللش مورد بررسی قرار گیرد.