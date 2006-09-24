توليد آثار هنري دفاع مقدس انحصاري شده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از كميته اطلاع رساني بزرگداشت هفته دفاع مقدس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، حسين مسافر آستانه، كارگردان تئاتر با بيان اين مطلب افزود: عده اي مي گويند توليدات درعرصه هنر جنگ مخصوص افراد خاصي است كه سالها در اين موضوع كار كرده اند، كه اين سخنان مانع از ايجاد يك رويكرد جديد در بخش توليد آثار هنر جنگ شده است كه براي هنر دفاع مقدس خوشايند نيست.

وي با تأكيد بر اينكه بايد رويكرد همه جانبه را در خصوص هنر جنگ گسترش داد، افزود: با توجه به فاصله اي كه در توليدات هنري جنگ ايجاد شده است، اميد مي رود هرچه سريع تر يك رويكرد جديد در اين بخش ايجاد شود.

اين كارگردان تئاتر يكي ديگر از مشكلات هنر دفاع مقدس را عدم شناخت مقوله هاي مختلف دفاع مقدس براي توليد كنندگان آثار هنري بيان كرد و گفت: براي توسعه مقوله هنر جنگ بايد زمينه مساعدي براي شناخت دقيق دفاع مقدس و مقوله هاي آن فراهم شود؛ چراكه اين عدم شناخت يك عيب بزرگ براي آثار جنگ است.

آستانه يادآور شد: انتقادي كه از برخي آثار دفاع مقدس مي شود به دليل عدم تطابق با واقعيت هاي دوران دفاع مقدس است.

وي با اشاره به تقدير از عليرضا نادري به عنوان فعال عرصه هنر دفاع مقدس در بزرگداشت هفته دفاع مقدس، اين مهم را از ضروريات زنده ماندن هنر جنگ دانست و گفت: مسئولان فرهنگي ايران تاكنون كمتر به موضوع تقدير از فعالان عرصه هنر و آثار آنها به خصوص هنر دفاع مقدس پرداخته اند.

مسافر آستانه افزود: يك هنرمند براي توليد يك اثر هنري در حوزه دفاع مقدس بايد به ارگان ها و سازمان هاي مختلفي مراجعه كند تا اطمينان آنها را در جلب توليد يك اثر موفق جلب كند كه اين يك نقطه ضعف در توليد آثار هنري دفاع مقدس مي شود.