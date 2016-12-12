وضعیت مالی مناسب به تنهایی عامل موفقیت دستگاه اجرایی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا هوشیار صبح دوشنبه در همایش سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه برنامه ها و وضعیت مالی به تنهایی نمیتواند موجب موفقیت دستگاه ها شود، گفت: احساس و ارتباط گیری کارمندان و مجموعه اداری یک دستگاه بیش از هر چیز میتواند موجب موفقیت شود.

وی با تاکید بر اینکه جو سازمانی همان درک کارکنان از محیطی است که در آن مشغول کار هستند، گفت: شرایط محیط کار به سه عامل مهم مدیریت، شغل و همکاران بستگی دارد.

معاون توسعه و مدیریت پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی کشور قدردانی، مسئولیت پذیری، عدالت در پرداخت ها و شفاف بودن وظایف را از عواملی عنوان کرد که موجب مطلوب شدن جو سازمانی می شود.

معاون امور مجلس و استان های سازمان تبلیغات اسلامی کشور نیز با اشاره به وظایف منتظران در دوران غیبت، گفت: روحانیون باید در خصوص مسائل اعتقادی در شاخصه های بینش، دانش و مهدویت، شبهات را بر طرف کنند.

حجت‌الاسلام ناصرالدین نوری زاده با بیان اینکه ارتباط قلبی، لسانی و مهمتر از اینها ارتباط عملی با حضرت باید فرهنگ سازی شود، گفت: تحصیل و شناخت صفات و ویژگی های آن حضرت یا فرهنگ سازی برای یاری کردن و صدقه دادن به قصد سلامتی آن حضرت در زمان غیبت باید مدنظر باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان نیز در ادامه ضمن گرامیداشت روز دانشجو، گفت: سرمایه اجتماعی از ارزشمند ترین سرمایه ها برای کشور است.

وی با بیان اینکه حوزه تبلیغ دینی به خصوص سازمان تبلیغات اسلامی در افزایش سرمایه اجتماعی موثر است، افزود: امیدوار تر کردن مردم در جامعه می تواند موجب افزایش میزان مشارکت عمومی مردم در جامعه شود.

محمد ابراهیم الهی تبار با اشاره به تحقیقات موجود در رابطه با آسیب های اجتماعی، گفت: متولیان فرهنگی باید در خصوص آسیب هایی چون طلاق، اعتیاد، تصادفات جاده ای و غیره تفکر و برای پیشگری از بروز آسیب های اجتماعی بیش از پیش به خانواده توجه کنند.