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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۲۰

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان‌ همدان خبر داد:

برتری «فولاد ویان» در هفته ششم لیگ دسته یک والیبال کشور

برتری «فولاد ویان» در هفته ششم لیگ دسته یک والیبال کشور

همدان- سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان‌ همدان گفت: تیم فولاد ویان در هفته ششم رقابت‌های گروه یک لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور مقابل تیم کاله جوان آمل به برتری دست‌یافت.

حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری لیگ دسته یک والیبال کشور اظهار داشت: هفته ششم دور رفت بیست و پنجمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های دسته یک مردان جام شهدای منا با هفت دیدار در شهرهای اردبیل، قزوین، همدان، دامغان، سیرجان، کاشان و اصفهان دنبال شد.

وی افزود: تیم والیبال فولاد ویان در این هفته به مصاف کاله جوان آمل رفت و مقابل این تیم به برتری سه بر یک دست‌یافت.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان‌ همدان با اشاره به نتایج ست‌های این مسابقه گفت: فولادی‌ها در ست‌های اول و دوم این مسابقه به ترتیب با نتایج ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ پیروز شدند اما ست سوم با سرویس‌های دقیق و بی‌نقص تیم کاله جوان آمل با حساب ۲۵ بر ۲۱ به سود این تیم به پایان رسید.

چاروسایی خاطرنشان کرد: فولاد ویان با این پیروزی ۱۱ امتیازی شد و با سه پیروزی و سه شکست در رده چهارم جدول رده‌بندی گروه یک لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور قرار گرفت.

وی با اشاره به برگزاری همایش کوه‌پیمایی به مناسبت ولادت حضرت محمد(ص) و هفته وحدت در شهرستان رزن بیان کرد: به مناسبت آغاز هفته وحدت و ولادت حضرت محمد(ص) همایش کوه‌پیمایی با همکاری سمن نگاه برتر و هیئت ژیمناستیک شهرستان رزن با حضور ۲۰ نفر در ارتفاعات شادباغی برگزار شد.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان‌ همدان عنوان کرد: در پایان به مناسبت ۱۱ دسامبر مصادف با ۲۱ آذرماه سال جاری به‌عنوان روز جهانی کوهستان از سوی سازمان ملل متحد و به‌منظور صیانت از کوهستان‌ها به پاک‌سازی دامنه‌ها اقدام شد.

کد مطلب 3848203

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