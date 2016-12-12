برتری «فولاد ویان» در هفته ششم لیگ دسته یک والیبال کشور

حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری لیگ دسته یک والیبال کشور اظهار داشت: هفته ششم دور رفت بیست و پنجمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های دسته یک مردان جام شهدای منا با هفت دیدار در شهرهای اردبیل، قزوین، همدان، دامغان، سیرجان، کاشان و اصفهان دنبال شد.

وی افزود: تیم والیبال فولاد ویان در این هفته به مصاف کاله جوان آمل رفت و مقابل این تیم به برتری سه بر یک دست‌یافت.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان‌ همدان با اشاره به نتایج ست‌های این مسابقه گفت: فولادی‌ها در ست‌های اول و دوم این مسابقه به ترتیب با نتایج ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ پیروز شدند اما ست سوم با سرویس‌های دقیق و بی‌نقص تیم کاله جوان آمل با حساب ۲۵ بر ۲۱ به سود این تیم به پایان رسید.

چاروسایی خاطرنشان کرد: فولاد ویان با این پیروزی ۱۱ امتیازی شد و با سه پیروزی و سه شکست در رده چهارم جدول رده‌بندی گروه یک لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور قرار گرفت.

وی با اشاره به برگزاری همایش کوه‌پیمایی به مناسبت ولادت حضرت محمد(ص) و هفته وحدت در شهرستان رزن بیان کرد: به مناسبت آغاز هفته وحدت و ولادت حضرت محمد(ص) همایش کوه‌پیمایی با همکاری سمن نگاه برتر و هیئت ژیمناستیک شهرستان رزن با حضور ۲۰ نفر در ارتفاعات شادباغی برگزار شد.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان‌ همدان عنوان کرد: در پایان به مناسبت ۱۱ دسامبر مصادف با ۲۱ آذرماه سال جاری به‌عنوان روز جهانی کوهستان از سوی سازمان ملل متحد و به‌منظور صیانت از کوهستان‌ها به پاک‌سازی دامنه‌ها اقدام شد.