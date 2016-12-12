۱۹۰۰ تن عسل در خراسان شمالی تولید شد/ رشد ۱۸ درصدی تولید

حسین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال گذشته در استان یک هزار و ۶۲۰ تن عسل تولید شد، اما امسال با تولید یک هزار و ۹۱۰ تن، میزان تولید عسل نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشت.

رضازاده افزود: طی امسال از هر کلنی ۱۱.۷ کیلوگرم عسل به‌دست‌آمده درحالی‌که در سال گذشته به ازای هر کلنی ۱۱.۵ کیلوگرم عسل تولیدشده بود.

وی با اشاره به اینکه به‌منظور دستیابی به آمار دقیق کلنی‌های زنبورعسل استان و سایر اطلاعات موردنیاز، آمارگیری زنبورستان ها به مدت هفت روز در مهرماه سال جاری هم‌زمان با سراسر کشور در خراسان شمالی انجام شد، تصریح کرد: طبق آمارگیری انجام‌شده آمار تعداد زنبورداران نسبت به سال گذشته ۲۱ ٪ و تعداد کلنی‌ها ۲۵ ٪ افزایش داشته است.

مدیر امور طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی استان بیان کرد: بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده در سال جاری تعداد افراد شاغل در حرفه زنبورداری یک هزار و ۸۱۴ نفر و کلنی‌ها شمارش‌شده ۱۶ هزار و ۷۲۸ عدد است که از این تعداد کلنی یک هزار و ۹۱۰ تن عسل تولیدشده است.

رضازاده علت افزایش تولید عسل در استان را، همت و تلاش زنبورداران، به‌کارگیری توصیه‌های کارشناسی، استفاده از ملکه‌های اصلاح‌شده و به‌ویژه بارش به‌موقع باران و پراکنش مناسب آن ذکر کرد.

وی اظهار کرد: خراسان شمالی به لحاظ شرایط مناسب آب‌وهوایی و وجود مراتع غنی پوشیده از گیاهان دارویی در سال ۹۴ ازنظر میزان تولید عسل رتبه سیزدهم و ازنظر میانگین تولید به ازای هر کلنی رتبه پنجم کشوری را کسب کرده است.