حادثه برخورد دو قطار فعالیت های راه آهن را تحت الشعاع قرار داد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سابق و جدید راه آهن گفت: مسئولان باید در برابر مردم متواضع بوده و برای قصورهای شخصی و یا کوتاهی های رخ داده در سازمان تحت مدیریتشان عذرخواهی کنند. بنابراین بنده هم پس از حادثه تاسف بار برخورد دو قطار عذرخواهی کردم.

وی افزود: امیدوارم پس از این دولت به مفهوم کلی و راه آهن به صورت تخصصی در جهت بهبود شرایط و خدمت بیشتر به مردم گام بردارند.

آخوندی با اشاره به قرار گرفتن صنعت راه آهن در صدر برنامه های وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: من در دوران خشکسالی منابع مالی مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را پذیرفتم، اما با این وجود تلاش شد که بحث بازسازی و ساخت مسیرهای ریلی جدید و... در دستور کار قرار گیرد.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، شرکت راه آهن در تمام زمینه های حوزه حمل و نقل ریلی فعالیت کرد، اما دست تقدیر و حادثه برخورد دو قطار تمام موفقیت های سه ساله این شرکت را تحت الشعاع قرار داد.

وی تصریح کرد: شرکت راه آهن در طی سه سال گذشته در جذب نیروی انسانی جدید، افزایش سهم بار در حوزه ریلی و رشد سهم ترانزیت راه آهن گام های خوبی برداشت.

آخوندی ادامه داد: شرکت راه آهن در بسیاری از حوزه های حمل و نقل ریلی موفق عمل کرد اما در تعدادی از موارد به دلیل کمبود منابع مالی چندان موفق نبود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ویژگی های مثبت مدیرعامل جدید راه آهن گفت: وی فردی متدین، متعهد و با دانش است و من اطمینان دارم راه آهن در دوره مدیریت وی دوران درخشان دیگری را سپری می کند.