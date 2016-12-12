به گزارش خبرگزاری مهر، سفر۷۲۴ به عنواناولین و قدیمی ­ترین سامانه‌ فروش بلیط اتوبوس با ایجاد امکان جستجو، رزرو و خرید آنلاین بلیط اتوبوس، موجب شده تا کاربرانش از راحت ترین و ایمن‌ترین راه‌های ممکن به خواسته­ خودشان برسند.

شروع فعالیت سفر ۷۲۴ به سال ۱۳۷۰ بازمی‌گردد که در آن سال‌ها شرکت‌های مسافربری کاملا با فناوری بیگانه بودند. فروش بلیط با روش‌های سنتی صورت می‌گرفت و عملا کامپیوتر نقشی در مناسبات آن‌ها نداشت.

اولین سیستم فروش آنلاین در سال ۱۳۷۸ با اتوماسیون شبکه فروش و پشتیبانی تعاونی مسافربری آذربایجان آغاز شد. پس از موفقیت‌آمیز بودن این تجربه فعالیت خود را گسترش داد. به همین دلیل با همکاری شرکت سیر و سفر اولین سامانه فروش اینترنتی بلیط را در آذر ماه سال ۷۹ راه‌اندازی کرد.

اعتماد خریداران به سفر ۷۲۴ و تجارب ارزشمندی که در طی سالیان متمادی به دست آورده، باعث پیشرفت روز افزون این مجموعه شده و با ارزیابی و پیش بینی سلیقه و نیازهای مشتریان، دقیق‌ترین راه­کارها و برنامه‌ها را برای آن‌ها تدارک می بیند.

در این خصوص سایت ویرلن خبر داد سفر ۷۲۴ به عنوان اولین فروشنده­ اینترنتی بلیط اتوبوس فرصت شناخت بسیاری از شرکت‌ها را فراهم کرده، به شکلی که اکنون با بیش از ۷۰۰ شرکت و تعاونی مسافربری برتر در سطح کشور مشغول به همکاری است.

سفر ۷۲۴ در مدتی نزدیک به ۱۵ سال توانسته اعتماد بیش از ۶ میلیون مشتری را به خود جذب کرده و در این راه مجموعه‌ای از بهترین مهندسان و کارشناسان شبکه، برنامه‌نویسی، فروش، پشتیبانی و... را گرد هم آورده‌ تا بستری امن فراهم کند که در آن امکان خرید بلیط اتوبوس چه از طریق اینترنت و چه از طریق تلفن یا اپلیکیشن به ساده‌ترین شکل ممکن برسد.

کار کردن با سایت سفر ۷۲۴ در همان اولین قدم، آنقدر سر راست و دلپذیر است که حتی آن دسته از افرادی که آن قدرها هم با فضاهای مجازی و خرید آنلاین سر و کار نداشته‌اند، نیز می‌توانند به راحتی از امکانات فروش بلیط اتوبوس سفر ۷۲۴ استفاده کرده و در نهایت بلیط شان را بخرند و چمدان شان را به سمت مقصد مورد نظر ببندند.

جستجوی سرویس‌ها بدون نیاز به ثبت نام و امکان فیلتر کردن شرکت‌های مسافربری از ویژگی های سفر ۷۲۴ است که کاربر جدید را گیج و خسته نخواهد کرد. طراحی حرفه‌ای اما ساده این وب سایت باعث شده است شما با کم‌ترین تعداد کلیک، بلیط اتوبوس‌تان را از شرکت مسافربری مورد نظر تهیه کنید. علاوه بر اینکه معتبر هست و خیال شما را از بابت نگرانی های احتمالی خرید بلیط راحت می کند، آسان و به صرفه هم هست و تا حد زیادی در وقت شما صرفه جویی می‌کند.

بهتر است بدانید که سفر ۷۲۴ سرویس­هایی را به شما ارائه می­ کند که از شرکت‌های مسافربری معتبری چون سیر و سفر، میهن نور، عدل، رویال سفر و ... هستند که تعداد این شرکت‌ها به بیش از ۷۰۰ عدد رسیده است و مجموعه‌ای از اتوبوس‌های به‌روز ناوگان حمل ‌و نقل کشور (مان، مرسدس بنز، ولوو، اسکانیا، داف و...) را در لیست سرویس ‌های خودش دارد.

همچنین امکان خرید بلیط اتوبوس را از اکثر ترمینال‌های شهرهای کشور مانند (ترمینال جنوب، ترمینال غرب، ترمینال مشهد، پایانه بیهقی، ترمینال تبریز و تمامی ترمینال های معتبر ایران) فراهم کرده است. سفر ۷۲۴ علاوه بر سفرهای داخلی، امکان خرید بلیط اتوبوس برای کشورهای ارمنستان، گرجستان، ترکیه و سایر کشورهای همسایه و شهرهای مهم کشورها (ترابوزان، وان، ارزوروم، تفلیس، باتومی، ایروان، باکو، سلیمانیه، اربیل، آنکارا و استانبول و ...) رافراهم کرده است.

بلیط اتوبوس تخفیف‌دار و شرایط ویژه‌ای به خریداران بلیط اتوبوس در سامانه سفر ۷۲۴ پیشنهاد می‌شود که هزینه سفر را کاهش می‌دهد. علاوه بر این مسابقه‌ها و جشنواره‌های سفر۷۲۴ فرصت خوبی هستند تا علاوه بر کسب تجربه‌های جدید و به چالش‌ کشیدن توانایی‌هایتان، از جوایز متنوع برخوردار شوید و البته با همراهی بخش دانستنی‌های سفر، اطلاعات عمومی خودتان را هم بالا ببرید.

سفر۷۲۴ در ایام مختلف سال مسابقه، قرعه کشی و جوایز ویژه ای برای خریداران بلیط اتوبوس دارد و همچنین اعضای کانال تلگرام (@safar۷۲۴) سفر ۷۲۴ این شانس را دارند که در قرعه کشی ماهانه ویژه عضوهای تلگرام شرکت کنند و برنده جوایز ویژه که از طرف اسپانسرهای سفر ۷۲۴، شرکت‌های مسافربری یا خود سفر۷۲۴داده می‌شود، باشند.

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