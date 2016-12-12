پاتک پلیس به ۱۹۰ دزد و سارق پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر اجرای طرح امنیت محله محور در راستای دستورات فرماندهی ناجا برای پایداری امنیت در سطح محلات انجام شده است و در طول ۲۴ ساعت گذشته با برگزاری طرحی هماهنگ در سطح شهر تهران و همکاری ۷ شهرستان استان تهران بیش از ۱۹۰سارق و کیف قاپ و مجرم خشن در قالب ۴۱ باند تبهکای شناسایی و دستگیر شدند.

بنابراین گزارش در اجرای این طرح که پایگاه های پلیس آگاهی سطح شهر تهران حضور داشتند و کلانتری ها و سرکلانتری ها عملیات های انجام شده را پوشش می دادند.

متهمانی که به تازگی از زندان آزاد شده اند. متهمان سابقه دار در رصد تیم های عملیاتی پلیس آگاهی بودندو به محض انجام اعمال خلاف قانون شناسایی و دستگیر شدند.

بررسی های پلیسی نشان می دهد که دستگیرشدگان بین ۱۹ تا ۲۶ سال سن دارند و به صورت گسترده در سطح شهر تهران محدوده کرج و شهریار و شهرری پردیس شناسایی و دستگیر شده اند تحقیقات پلیسی از متهمان دستگیر شده برای شناسایی مالخران و همچنین شکات همچنان ادامه دارد.