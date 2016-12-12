ضریب نفوذ پروانه استاندارد اجباری در فارس ۹۵ درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد فارس، مرتضی رهنما در تشریح عملکرد ۸ ماهه استاندارد فارس گفت : در حال حاضر تعداد ۱۶۵۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد در استان فارس معتبر و واحدهای تولیدی با مجوز استاندارد کالاهای خود را به بازار عرضه می کنند و براساس این آمارسهم پروانه های استاندارد استان فارس ۶.۵ درصد است.

وی افزود: ضریب نفوذ پروانه استاندارد در واحدهای تولیدی مشمول استاندارد اجباری در فارس بیش از ۹۵ درصد است .

مدیرکل استاندارد فارس تصریح کرد: ‌بر اساس بند ۲۴ اقتصاد مقاومتی کلیه واحدهای تولیدی باید از یک استاندارد تبعیت کنند که برای اجرایی کردن این بند اقتصاد مقاومتی بایستی کلیه واحدهای تولیدی فارس در زمینه استاندارسازی اقدام کنند.

رهنما یادآور شد: بادرنظر گرفتن بند ۲۴ اقتصاد مقاومتی و توجه به تعداد واحدهای تولیدی استان فارس بیش از ۷۵ درصد واحدهای تولیدی نیازمند اخذ تائیدیه استاندارد می باشد.

وی تصریح کرد: در ۸ ماهه سالجاری ۱۳۰ پروانه استاندارد برای محصولات تولیدی در فارس صادر گردید و بیش از ۵۰۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد تمدید و مجوز استفاده مجدد از آن را دریافت کرد همچنین در این مدت ۳۷۰۰ نمونه از مراکز تولیدی استان نمونه برداری و مورد آزمون قرار گرفت که در همین مدت واحدهای تولیدی استان فارس بیش از ۳۲۰۰ مرتبه مورد بازرسی قرار گرفتند.

مدیرکل استاندارد فارس یادآور شد: درهمین مدت در راستای نظارت بر عرضه محصولات مشمول استاندارد اجباری بیش از ۱۰هزار واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت.

رهنما ادامه داد: از دیگر اقدامات اداره کل استاندارد فارس نظارت بر سلامت نازل های جایگاه های سوخت است که در این مدت بیش از ۵ هزار بار نازل های سوخت بنزین ، گازوئیل و نفت سفید مورد کنترل کارشناسان استاندارد قرار گرفت .

وی افزود: با استقرار واحد استاندارد در گمرگ شیراز امورات مربوط به صادر کنندگان و وارد کنندگان تسهیل گردید که در این مدت ۲۶۵ اظهار نامه وارداتی و ۱۷۰ اظهار نامه صادراتی صادر گردید وهمچنین در راستای استفاده از خدمات بخش خصوصی در سالجاری ۹ آزمایشگاه جدید به آزمایشگاه های همکار استاندارد اضافه گردیده است.

مدیرکل استاندارد فارس تصریح کرد: مسئولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان بیش از ۱۸ هزار نفر ساعت آموزش تخصصی گذراندند و این اداره کل حدود ۷ هزارنفرساعت آموزش تخصصی برون سازمانی برای مدیران واحدهای تولیدی و دانشجویان دانشگاه ها برگزار کرد.

رهنما ادامه داد: اداره کل استاندارد فارس ۵ دفتر استاندارد سازی را در سالجاری در دانشگاهها ، نظام مهندسی و مرکز فنی و حرفه ای استان فارس راه اندازی کرد و تعداد ۱۲ نفر از اساتید دانشگاه استان فارس در سالجاری پروانه کارشناسی استاندارد را دریافت کردند.