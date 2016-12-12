پرتره هنرمندان با «خوشه چین» به گالری «فردا» می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، بیات که پیش از این چندین نمایشگاه انفرادی موفق برپا کرده است این بار مجموعه ای از آثار خود را برای عرضه به گالری فردا آورده است که شامل پرتره ها و آثار مجموعه «خوشه چین» است که روایت تصویری از تاریخ ایران را شامل می شود.

در این نمایشگاه بیات سعی کرده است آثار خود را بر مبنای سیری از تاریخ گذشته و باستانی ایران و نیز تطبیق و روال آن به امروز برساند.

وی در این مجموعه آثاری را روی دیوار برده است که روح جستجوگرش بخش های تاثیرگذاری از تاریخ و شخصیت‌های مهم تاریخی را به تصویر کشیده است.

در بخش دیگر این نمایشگاه بیات با تکنیک پاستل و با برداشتی ساده چهره هنرمندان را به تصویر کشیده است. این بخش از مجموعه را چهره افرادی چون همایون شجریان، حسن کسایی، قیصر امین پور، کمال الملک، خسرو شکیبایی، علی نصیریان، عزت الله انتظامی، نادر بیات، ملک الشعرای بهار، جلیل ضیاپور و آیدین آغداشلو تشکیل داده است.

نمایشگاه «خوشه چین» از ۲۶ آذرماه تا ۲ دی ماه در گالری فردا برپا می‌شود و علاقه مندان برای دیدن آن می‌توانند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به گالری فردا واقع در خیابان کریمخان زند، زیر پل کریم‌خان، خیابان حسینی، کوچه اعرابی ۶، پلاک ۲، واحد ۲ مراجعه کنند.