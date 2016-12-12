به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی خراسان شمالی، فرمانده انتظامی خراسان شمالی از کشف یک فقره زمینخواری و تصرف در اراضی ملی به ارزش ۵۹۰ میلیون ریال در اسفراین خبر داد.
سردار علیرضا مظاهری اظهار کرد: بهمنظور تعاملات بهعملآمده با نشانگاههای اقتصادی و گزارش رسیده مبنی بر اینکه فردی در اسفراین اقدام به تصرف غیرقانونی ۱۵۰ مترمربع از اراضی ملی و ساختوساز کرده، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی به همراه نماینده اداره راه و شهرسازی اسفراین به محل اعزام شدند، افزود: بنا بر گزارش مأموران متهم اقدام به پیکنی دور زمینی که هیچگونه مدرک مالکیتی نداشته و جزء اراضی ملی بود، کرده که با دستور قضائی از ادامه کار وی جلوگیری شد.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی بااینکه ارزش این زمین ۵۹۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
سردار مظاهری، انجام گشت زنی مستمر بر اراضی ملی از سوی یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی و برخورد قاطع دستگاه قضائی با متصرفین اراضی ملی، اتخاذ سیاستهای کیفری مناسب در برخورد با پدیده زمینخواری، اطلاعرسانی و بهرهگیری از دستگاههای اطلاعاتی، کدهای رهگیری، نظارت و افزایش هزینه جرم در برخورد با زمینخواران را از راهکارهای مهم پیشگیری از سوءاستفاده افراد فرصتطلب از اراضی ملی دانست.
پایان کار ۲۶ سارق حرفهای با ۷۸ فقره سرقت
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی از دستگیری ۲۶ سارق حرفهای و کشف ۷۸ فقره سرقت در بجنورد خبر داد.
سرهنگ قاسمعلی یوسفخانی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت در بجنورد، اکیپی از ماموران دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی موضوع را در دستور کار خود قراردادند.
این مقام انتظامی افزود: مأموران با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری ۲۶ سارق حرفهای که درزمینهٔ سرقت فعالیت داشتند، شدند.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان بابیان اینکه متهمان در بازجوییها به ۷۸ فقره سرقت اعتراف کردند، بیان داشت: سرقت از منزل، مغازه، اماکن خصوصی، اتومبیل، موتورسیکلت، داخل خودرو، قطعات خودرو و قاپزنی ازجمله این سرقتها بود.
سرهنگ یوسفخانی با اشاره به اینکه تعدادی از اموال مسروقه کشفشده به مالباختگان تحویل داده شد، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات امنیتی منزل، خودرو و محل کسب خود را به تجهیزات امنیتی مجهز کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.
دستگیری سارق منزل با ۵ فقره سرقت در شیروان
فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از دستگیری یک سارق منزل با ۵ فقره سرقت خبر داد.
سرهنگ مسعود وحیدی اظهار کرد: با توجه به وقوع چند فقره سرقت منزل در شهرستان شیروان، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه مأموران با استفاده از اقدامات پلیسی و گشتهای نامحسوس در محدوده وقوع سرقتها موفق به شناسایی سارق شدند، افزود: با تحقیق و بررسی مأموران مشخص شد فرد شناساییشده از سارقان سابقهدار و در زندان به سر میبرد و در زمان مرخصی مرتکب سرقت شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان شیروان بابیان اینکه مأموران در بازرسی از منزل متهم اموال مسروقه را کشف و به مالباختگان تحویل دادند، تصریح کرد: متهم در بازجوییهای انجامشده به پنج فقره سرقت اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
پیشگام بودن ناجا و دستگاه قضائی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
رئیسکل دادگستری خراسان شمالی بابیان اینکه ناجا و دستگاه قضائی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی پیشگام هستند، گفت: این دو مجموعه با حرکت در مدار قانون از حق مظلوم دفاع و با برهم زنندگان امنیت و آرامش مردم قاطعانه برخورد میکند.
حجتالاسلام نورالله قدرتی در جلسه کمیته قضائی انتظامی ضمن تبریک فرارسیدن میلاد حضرت محمد (ص) و آغاز هفته وحدت، رسول خدا را پیامآور برادری، دوستی، مهربانی، آسایش و آرامش عالم بشریت دانست و اظهار کرد: ائمه اطهار (ع) الگوی راستین، حقیقی، هدایتگر و نجاتبخش انسانها هستند.
وی با انتقاد از دشمنان که اسلام را دین خشونت و بدون منطق میدانند به موضوع اسلام رحمانی که در یک دهه اخیر در سخنرانیها و مقالات مختلف به آن پرداختهشده اشاره کرد و افزود: برخلاف نظر و اتهام دشمنان، دین اسلام دین اخلاق و مهربانی است چراکه بررسی جنگهای مختلف در ادوار گذشته نشان میدهد دشمنان اسلام برای رسیدن به منافع خود به هیچکس رحم نمیکنند.
رئیسکل دادگستری استان خراسان شمالی ادامه داد: همچنین بررسیها نشان میدهد در جنگهای که دشمنان اسلام برای رسیدن به اهداف خود به راه انداختند تعداد کشتهشدگان بسیار بیشتر از تعداد کشتهشدگانی است که اسلام برای دفاع از مظلوم و حق انجام داده است.
حجتالاسلام قدرتی بیان داشت: دین اسلام در عین داشتن عطوفت و مهربانی، برای دفاع از حق و حفظ امنیت در جامعه برای کفار و تبهکاران اشد مجازات را دارد همانطوری که پزشک در عین مهربانی گاهی برای حفظ فرد بیمار مجبور به قطع عضوی از بدن است.
وی بابیان اینکه ناجا و دستگاه قضائی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی پیشگام هستند، گفت: این دو مجموعه با حرکت در مدار قانون از حق مظلوم دفاع و با برهم زنندگان امنیت و آرامش مردم قاطعانه برخورد میکند.
رئیسکل دادگستری استان داشتن انسجام، تعامل، آموزش نیروها و حضور بهموقع درصحنه برای جلب رضایت مردم و انجام هر چهبهتر مأموریتها محوله در ناجا و دستگاه قضائی ضروری دانست.
حفظ کرامت و شخصیت مردم سرلوحه کار پلیس
دادستان عمومی و انقلاب بجنورد بابیان اینکه رعایت اخلاق مدیریت اسلامی در مأموریتهای محوله پلیس پشتیبانی مردم را به همراه دارد، گفت: حفظ کرامت و شخصیت مردم سرلوحه کار پلیس است.
مسلم محمدیاران در مراسم افتتاحیه دوره بصیرت غیرمتمرکزی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی، تقویت بنیه اعتقادی، دینی و آگاهی سیاسی را از اهداف برگزاری این دورهها دانست.
وی به نصیحت حضرت علی (ع) به مالک اشتر در مورد مدیریت در جامعه که میفرمایند: «ای مالک تندی را با نرمی در مدیریت ترکیب کن و در هنگام لزوم مدارا داشته باش و در هنگام ضرورت از تندی و شدت برخوردار باش» اشاره کرد و افزود: کار در مجموعه نیروی انتظامی نیز درگرو این فرمایش امام علی (ع) است چراکه حضور آنان در جامعه موجب دلگرمی مردم و ترس مجرمان میشود.
دادستان عمومی و انقلاب بجنورد بابیان اینکه داشتن چارچوب و ساختار اخلاق مدیریتی یکی از رمزهای مدیران موفق در زمانهای متعدد است، بر رعایت اصول مدیریت اسلامی در مجموعه کاری تأکید کرد.
یاران با اشاره به اینکه رعایت اخلاق مدیریت اسلامی در مأموریتهای محوله پلیس پشتیبانی مردم و موفقیت را به همراه دارد، خاطرنشان کرد: حفظ کرامت و شخصیت مردم سرلوحه کار پلیس است.
وی کسب رضایت مردم، افزایش سرعت و پیشرفت در کارها، انجام بهموقع کارها، حاکمیت نظم، قانون، عدالت، اخلاق و امنیت را از فواید رعایت اخلاق مدیریت اسلامی در مأموریتهای محوله دانست.
دادستان عمومی و انقلاب بجنورد رعایت اصول مدیریت فردی و خانوادگی، کسب تخصصهای لازم، اشرافیت به قانون و محیط جغرافیایی محل خدمتی را از دیگر راههای موفقیت کارکنان نیروی انتظامی عنوان و کرد.
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