۹۳۵ دانش آموز معلول تحت پوشش بهزیستی زنجان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی قیداری ظهر دوشنبه در جلسه کار گروه تخصصی خانواده و بانوان، افزود: ۹۳۵ دانش آموز معلول تحت پوشش بهزیستی استان زنجان هستند و این دانش آموزان در مدارس استثنایی تحصیل می کنند.

وی اظهار کرد: در بحث فرآیند توانبخشی سیاست سازمان بهزیستی پیشگیری است و در این راستا معلولین در بحث توانمندی های فعالیت می کنند.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان از شناسایی بیش از۵۱ کودک خیابانی در استان زنجان خبر دادو گفت:این تعداد کودک تحت پوشش مرکز کودکان کار هستند.

محمدی قیداری از فعالیت مرکز آموزشی، حمایتی کودکان کار در استان زنجان خبر دادو یادآور شد: ۲۶ نفر از کودکان کار تحت پوشش مرکز کلینیک مددکاری بهرنگ هستند و این مرکز از اواخر سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: در مرکز آموزشی، حمایتی کودکان کار آموزش های لازم به کودکان و مادران و پیشگیری از آسیب های اجتماعی انجام می شود.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه کار کردن کودکان براساس قانون تا ۱۵ سال ممنوع است، افزود: برای ۱۵ تا ۱۸ سال با رعایت شرایط امکان پذیر است و اگر مسئله کودکان خیابانی به درستی کنترل نشود کشور را دچار مشکل می کند.

محمدی قیداری افزود: ۲۶ درصد از کودکان کار زیر ۱۰ سال و ۱۱ درصد از آنها ۱۶ تا ۱۷ سال هستند و این کودکان به علت فقر اقتصادی ترک تحصیل کرده اند.

وی یاد آورشد: بیشتر کودکان کار از خانواده هایی هستند که از روستا به شهر مهاجرت کرده اند و یا اینکه بچه طلاق هستند و یا مادر سرپرست خانواده است.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان تاکید کرد: کودکان سرمایه های با ارزش های جامعه هستند و باید برای توسعه اجتماعی و ریشه کن کردن فقر دست به کار شویم و زمینه تحصیل کودکان کار باید فراهم شود.