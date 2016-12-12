فرش قرمز برای سرمایه گذاران در کرمانشاه فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی در همایش بزرگ فرصت های سرمایه گذاری که امروز دوشنبه با حضور مهمانانی از کشورهای خارجی در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، با تبریک میلاد حضرت رسول(ص) اظهار داشت: کرمانشاه فهرستی بلند از قابلیت ها و توانمندی در زمینه های سرمایه گذاری دارد.

رازانی استان کرمانشاه را سرزمین فرصت ها دانست و افزود: یک و نیم درصد از خاک کشور و ۶ درصد از اراضی کشاورزی ایران و ۸ درصد آب کشور در این استان وجود دارد.

وی کرمانشاه را از قطب های کشاورزی در کشور دانست و بیان کرد: این استان در محدوده ای قرار دارد که ۱۰ میلیون جمعیت را پوشش می دهد و مرکزیت غرب کشور را دارد.

استاندار کرمانشاه بیان کرد: کرمانشاه بزرگترین شهر منطقه حتی در مقایسه با شهرهای اقلیم کردستان است و ۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق داریم.

وی اظهار کرد: ما در موقعیت مرزی پرویزخان با بخش کردنشین عراق و در خسروی با بخش عربی عراق مرز مشترک داریم و ۵۰ درصد از کل صادرات ایران به عراق از استان ما است.

رازانی با اشاره به وجود ۳ بازارچه فعال در استان گفت: طرح منطقه آزاد تجاری قصرشیرین روی میز دولت قرار دارد و احتمالا چهارشنبه مطرح شود.

وی افزود: استان کرمانشاه ۱۵۰۰ مگاوات تولید انرژی دارد و ۲۰۰۰ مگاوات دیگر در حال احداث داریم و ما بعد از خوزستان و بوشهر قطب پتروشیمی ایران هستیم.

رازانی با اشاره به پروژه های سفر مقام معظم رهبری و رئیس جمهور گفت: در استان کرمانشاه وفاق همگانی و عزم ملی برای ضرورت توسعه وجود دارد و همه از روحانیون، نمایندگان و اصحاب رسانه، دستگاه های اجرایی در این زمینه وفاق دارند.

وی بیان کرد: فرش قرمز پیش روی سرمایه گذاران به استان فراهم است و با جرات از سرمایه گذاران درخواست داریم که به کرمانشاه بیایند و حمایت خواهند شد.