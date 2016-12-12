به گزارش خبرنگار مهر، حمید کلانتری امروز در سومین اجلاس «توسعه کیفیت حمل و نقل، ساختمان و راه و شهرسازی با رویکرد بهره وری در حوزه تعاون و بخش خصوصی» به ارائه گزارشی از تعاونی های بخش مسکن پرداخت و گفت: بخش مسکن و ساختمان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور تلقی می شود به طوری که حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص می دهد.

وی با تاکید بر اهمیت بخش مسکن و ساختمان ادامه داد: این حوزه به قدری اهمیت دارد که شاخص رکود و رونق اقتصاد محسوب می شود. ما در حوزه تعاونی های مسکن مهر حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ تعاونی فعال داریم که یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر عضو دارند. ضمن اینکه حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر اعضای هیات مدیره های این تعاونی ها هستند.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعاونی های مسکن نقش بسیار خوبی را در این بخش ایفا کردند، گفت: مهمترین کارکرد این تعاونی ها این بود که با پول کم توانستند در فاصله سه تا پنج سال برای خانه دار شدن اقشار کم درآمد به ویژه کارگران موثر باشند.

وی با اشاره به ساخت دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکن مهر توسط تعاونی ها بعد از انقلاب گفت: یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد از این تعداد، با حمایت تعاونی های مسکن مهر احداث شده اند.

کلانتری در بخش دیگری از اظهاراتش از بازنگری در تعاونی های مسکن خبر داد و گفت: این بازنگری به صورت پایلوت از استان فارس آغاز شده است به طوری که در حوزه های حقوقی، اجتماعی، اداری و فنی بررسی می شوند و به تدریج به سطح کشور تعمیم داده می شود؛ راهکارهای بهبود این تعاونی ها استخراج شده و و توسط معاونت تعاون وزارتخانه در مراحل نهایی قرار دارد.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: طی چند سال اخیر بسیاری از شکایات اعضای تعاونی ها کاهش پیدا کرده که امیدواریم با اجرای این طرح و بازنگری در تعاونی‌های مسکن این شکایات به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه تعاونی های صنعتی، فولادی، درودگران، درب و پنجره سازان و تعاونی های تولید مصالح ساختمانی در خدمت بخش مسکن هستند و می توانند شبکه بزرگی از خدمات این حوزه را در اقتصاد مسکن تشکیل دهند ادامه داد: علاوه بر این یکی دیگر از بخش هایی که به آن توجه داریم توسعه تعاونی های تامین نیاز انبوه سازان، پیمانکاران و تولیدکنندگان مسکن است که در ایران کمتر به آن توجه شده و در دنیا با جدیت پیگیری می شود

کلانتری گفت: شرکت های پیمانکاری و انبوه سازان می توانند در کنار یکدیگر در جهت تامین نیاز بخش فعالیت کنند تا خدمات آنها موثرتر واقع شود.

پیشنهاد تشکیل تعاونی‌ برای نوسازی بافت‌های فرسوده

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعاونی های فعال در وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه احیای بافت های فرسوده می تواند با وزارت راه و شهرسازی همکاری داشته باشد. در این زمینه وزارت تعاون که عضو شورای عالی احیای بافت های فرسوده نیز هست، پیشنهاد داده تا برای تقویت بافت های فرسوده و نوسازی این پهنه‌ها، تعاونی‌هایی با مشارکت اعضای همان مناطق و محل‌ها تشکیل شود تا این بافت‌ها با حضور خود اهالی احیا شوند.

وی همچنین به تعاونی های فعال در حمل و نقل اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود دو هزار و ۲۰۰ تعاونی حمل و نقل در گرایش های مختلف باری، مسافری، درون شهری، دریایی و لنج داران و همچنین تعاونی های وانت بارها فعال هستند به طوری که ۱۳ درصد حمل و نقل بار و ۶۰ درصد حمل و نقل مسافر نیز توسط تعاونی‌ها انجام می شود.

کلانتری با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸۰ هزار نفر صاحب کامیون، اتوبوس و خودروهای سواری عضو تعاونی ها هستند، گفت: وزارت راه و شهرسازی می تواند از ظرفیت تعاونی ها برای نوسازی ناوگان حمل و نقل که امروز یکی از دغدغه های این بخش است استفاده کند.