انحراف به چپ تندر ٩٠جان ٣ نفر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی- درباره تصادفی که ٢٣:٥٠ شنبه در استان هرمزگان اتفاق افتاده گفت: پژو ٤٠٥ در محور کیلومتر ٥٠ اصلی به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شد که متاسفانه بر اثر آن یک نفر کشته و ٤ نفر مجروح شدند.

همچنین تصادفی دیگر روز یکشنبه در استان قزوین رخ داده که متاسفانه ٣ نفر در آن کشته و ٣ نفر مجروح شده اند. سرهنگ رحمانی در این باره توضیح داد: ساعت ١٧:٣٠ یک دستگاه سواری تندر ٩٠ و یک دستگاه پراید در محور کیلومتر ١٥ قزوین- تهران باهم برخورد کردند که مقصر این حادثه راننده تندر به دلیل انحراف به چپ بوده است.