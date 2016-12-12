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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۲

انحراف به چپ تندر ٩٠جان ٣ نفر را گرفت

انحراف به چپ تندر ٩٠جان ٣ نفر را گرفت

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: طی دو روز گذشته، دو تصادف محورهای استان هرمزگان و قزوین را درگیر کرد که در تصادف هرمزگان انحراف به چپ تندر ٩٠ جان ٣ نفر را گرفت.

 به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی- درباره تصادفی که ٢٣:٥٠ شنبه در استان هرمزگان اتفاق افتاده گفت: پژو ٤٠٥ در محور کیلومتر ٥٠ اصلی به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شد که متاسفانه بر اثر آن  یک نفر کشته و ٤ نفر مجروح شدند.

همچنین تصادفی دیگر روز یکشنبه در استان قزوین رخ داده که متاسفانه ٣ نفر در آن کشته و ٣ نفر مجروح شده اند. سرهنگ رحمانی در این باره توضیح داد: ساعت ١٧:٣٠ یک دستگاه سواری تندر ٩٠ و یک دستگاه پراید در محور کیلومتر ١٥ قزوین- تهران باهم برخورد کردند که مقصر این حادثه راننده تندر به دلیل انحراف به چپ بوده است.

کد مطلب 3848234

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    نظرات

    • rh IR ۱۴:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      عکس 206 گذاشتید بعد نوشتید l90
    • ناشناس IR ۱۷:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      این که 206

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