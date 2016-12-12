لزوم ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مجید شرفی ظهر امروز دوشنبه در ستاد احیای امربه‌معروف و نهی از منکر شهرستان شادگان بر لزوم همکاری دستگاه ها و نهادهای فرهنگی این شهرستان در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد.

وی به یکی از عمده وظایف ستاد احیای امربه‌معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: ستاد احیای امربه‌معروف و نهی از منکر وظیفه ذاتی و قانونی دارد که با هر آنچه مصداق منکر در جامعه است برخورد کند.

امام جمعه شادگان ادامه داد: تمامی اعمال پیامبران، ائمه معصومین و اصحاب پیامبر(ص)، امر به معروف و نهی از منکر بوده و ما هم به عنوان مسلمان و امت پیرو پیامبر گرامی اسلام باید به این فریضتین مهم توجه داشته و در کارهای خود اعمال کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این دو فریضه الهی دامنه گسترده‌ای دارند و نمی‌توان آنها را محدود به زمان و مکان دانست و ما به عنوان مسئولان که ابزار و امکاناتی در اختیار داریم، در قبال امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای مضاعف داریم.

حجت الاسلام شرفی در پایان، بر لزوم استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها به ویژه نهادهای فرهنگی برای ترویج امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد و یادآور شد: هر دستگاهی نسبت به حوزه کاری خود اقداماتی را در زمینه امر به معروف و نهی از منکر انجام دهد ودر برنامه‌های خود به این موضوع مهم بپردازند.