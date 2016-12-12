نقدینگی به مرز هزار و ۱۳۸ هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی در مهرماه سال جاری، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی به ۵ هزار و ۷۶۱.۶ هزار میلیارد ریال رسیده که این رقم نسبت به مهرماه سال گذشته ۰.۱ درصد رشد و نسبت به اسفندماه سال ۹۴ نیز ۱.۱ درصد کاهش داشته است.

در عین حال، بر اساس آمارهای بانک مرکزی بدهی بخش دولتی دو هزار و ۳۹.۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مهرماه سال گذشته ۲۸.۲ درصد و نسبت به اسفندماه سال قبل، ۱۷.۳ درصد رشد داشته است.

در این میان بدهی بخش غیردولتی به ۸ هزار و ۵۱۹.۱ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مهرماه سال گذشته ۲۷.۴ درصد و نسبت به اسفندماه همین سال، ۱۵.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ این در شرایطی است که میزان نقدینگی در مهرماه سال جاری به یازده هزار و ۳۷۹.۹ هزار میلیارد ریال رسیده که این رقم نسبت به مهرماه سال گذشته ۲۸.۳ درصد و نسبت به اسفندماه سال ۹۴ نیز ۱۱.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در این میان، سهم پول ۱۴۵۰ هزار میلیارد ریال و سهم شبه‌پول نه هزار و ۹۲۹.۹ هزار میلیارد ریال بوده است. پول در مهرماه نسبت به مهرماه سال گذشته ۲۵.۹ درصد و نسبت به اسفندماه سال قبل نیز ۶.۱ درصد رشد و شبه‌پول در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته ۲۸.۷ درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته، ۱۲.۸ درصد رشد داشته است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، میزان وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در مهرماه امسال به ۵۹۹.۳ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مهرماه سال جاری ۲۱ درصد و نسبت به اسفندماه سال جاری ۵.۷ درصد کاهش یافته است.

میزان حساب سرمایه نیز در مهرماه امسال به ۸۸۰.۶ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مهرماه سال گذشته ۱۲.۶ درصد و نسبت به اسفندماه همین سال نیز ۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

آمارهای بانک مرکزی گویای این است که میزان وام‌ها و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده‌های ارزی در مهرماه امسال ۳ هزار و ۳۶۰.۹ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مهرماه سال گذشته ۱.۳ درصد کاهش و نسبت به اسفندماه سال قبل ۰.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.