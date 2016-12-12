فوتبال روندروبه رشدراطی می کند/امیدواری برای راهیابی به جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج ظهر دوشنبه در مجمع انتخابات هئیت فوتبال استان زنجان، با بیان اینکه بودجه سالجاری فدراسیون فوتبال ۵۰ میلیارد تومان است، افزود: با وجود اختصاص ۵۰ میلیارد تومان به فدراسیون فوتبال همه این میزان اعتبار تخصیص پیدا نمی کند.

وی با اشاره به اعتبارات هنگفت تیم های شرق آسیا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در بخش فوتبال، ادامه داد: بودجه فدراسیون فوتبال کره جنوبی امسال ۱۶۷ میلیون دلار یعنی در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است.

تاج افزود: با وجود اعتبارات کم موجود، امروز فوتبال ایران در سطح آسیا از فوتبال کشورهایی چون کره جنوبی، عربستان، امارات و ژاپن، جلوتر است.

رئیس فدراسیون فوتبال با ابراز امیدواری به صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی روسیه، افزود: شرایط موجود در زمینه فوتبال ایران خوب است و همه برای راهیابی تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران به جام جهانی باید تلاش کنند.

تاج با بیان اینکه در حال حاضر فوتبال روند روبه رشد را طی می کند و در وضعیت مطلوبی قرار دارد، گفت: با تمام توان برای موفقیت و راهیابی تیم ملی فوتبال بزگسالان به جام جهانی تلاش می کنیم و امیدواریم شاهد صعود این تیم باشیم.

وی افزود: افزایش ظرفیت هتل مستقر در کمپ تیم های ملی به ۲ برابر و ایجاد چمن فوتبال دوم در کمپ تیم های ملی از مهم ترین برنامه های فدراسیون فوتبال است که آغاز شده است و با وجود اینکه این چمن ها برای تمرین های تیم ملی در حد مطلوب نیست ولی در حال حاضر از این چمن استفاده می شود.

تاج با تاکید بر لزوم تمرکزدایی در رشته فوتبال را مورد تاکید قرار داد و افزود: در حال حاضر فوتبال کشور در بخش های مختلف اعم از داوری از فضایی آرام برخوردار است.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران با بیان اینکه برنامه های تدوین شده به منظور شکوفایی هرچه بهتر و بیشتر این رشته ورزشی درحال اجرا است، گفت: فضای حاکم بر فوتبال باید همچنان ادامه یابد و برنامه ریزی ها به گونه ای است که در حال حاضر در بخش های مختلف فدراسیون فوتبال شاهد پیش روی و رشد هستیم.

تاج با بیان اینکه برای دستیابی به اهداف و برنامه های تدوین شده باید با آرامش پیش رفت، گفت: فوتبال ایران در بخش مردان و زنان و در رده های مختلف سنی درحال رشد و توسعه است و در فوتسال نیز قهرمان آسیا هستیم.

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه وضعیت فعلی فوتبال ایران خوب و از شرایط عادی و مناسب برخوردار است، گفت: تمرکز زدایی از سیاست های اصلی فدراسیون بوده و برای توسعه و رشد این رشته ورزشی در سطح کشور نیاز به کار و برنامه ریزی در استان ها است.

تاج افزود: کمیته ملی المپیک با اعتماد به فدراسیون فوتبال تیم امید را در اختیار این فدراسیون قرار داد که امید می رود این تیم پس از سال ها بتواند موفق پیش برود و این نیز نیازمند برنامه ریزی مطلوب و مناسب است.

وی ادامه داد: با تمام توان و بضاعت به کاهش مشکلات و رشد و توسعه فوتبال زنجان کمک کرد و رئیس هئیت فوتبال استان باید با توجه به انتخاب مجدد به انتظارات پاسخ بدهد و امید است با تلاش، پشتکار، دقت و سرعت، سامان بهتری به فوتبال این استان بدهند.