به گزارش خبر گزاری مهر، حراج آثار هنری «گوهران» با ۱۰۰ اثر از بزرگان هنر ایران، جهت ساخت بیمارستانی برای کودکان دارای نقص ایمنی اولیه در کاخ نیاوران برگزار می‌شود. سعیده آبشناسان مجموعه‌‎دار آثار هنری، ۱۰۰ تابلو نقاشی از گنجینه شخصی خود را روز جمعه ۲۶ آذرماه در شب میلاد رسول مهربانی (ص) به حراج می‌گذارد.

در این مجموعه آثاری از هنرمندان پیشکسوت عرصه هنرهای تجسمی کشور همچون حسین زنده‌رودی، فرامز پیل‌آرام، مسعود عربشاهی، جعفر روح بخش، منوچهر شیبانی، ناصر اویسی، لیلی متین دفتری، اردشیر محصص، نصرالله افجه‌ای، صادق تبریزی، ابراهیم حقیقی، جلال شباهنگی، فریده لاشایی، پروانه اعتمادی، رضا بانگیز، بهرام دبیری، واحد خاکدان، آنه محمد تاتاری، یعقوب عمامه‌پیچ، شیرین اتحادیه، بهزاد شیشه‌گران، بیژن رافتی، محمد هادی فدوی، محمد رحیمی، علی ملک، محسن خلیلی، مهرداد فلاح، داور یوسفی، فرشته ستایش، داریوش قره زاد و رضا حسینی به حراج درخواهد آمد.

این در حالی است که اثری از محمدرضا شجریان نیز در این مجموعه به حراج در می آید.

مراسم حراج آثار هنری «گوهران» با حضور جمعی از هنرمندان، مجموعه‌دارن، خیرین و سفرای کشورهای مختلف ساعت ١٧ روز جمعه ۲۶ آذرماه در کاخ موزه نیاوران برگزار می شود.