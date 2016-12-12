قرارگاه خاتم الانبیاء نقطه امید و قابل اتکا برای سازندگی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در دوازدهمین همایش سراسری مدیران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء با تبریک هفته وحدت اظهار داشت: امروز گروه های تکفیری در کشورهای اسلامی دست به آشوب و خونریزی می زنند و تلاش می کنند تا این درگیری ها را به اختلافات شیعه و سنی تبدیل کنند.

معاون اول رییس جمهور افزود: امیدوارم با عنایت خداوند این درگیری ها از امت اسلام دور شده و وحدت و انسجام در جهان اسلام مستقر شود و گروه های تکفیری که تلاش می کنند چهره بدی از اسلام ارائه دهند، از صحنه حذف شوند و آرامش به کشورهای اسلامی باز گردد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران کانون ثبات و امنیت در منطقه حساس خاورمیانه و خلیج فارس است و با همت نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و نیروهای مسلح کشور،‌ بهترین امنیت در کشور فراهم شده و این فرصتی برای کار و تلاش در اختیار ما قرار می دهد.

جهانگیری با بیان اینکه یکی از آرمان های بزرگ امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران، توسعه و پیشرفت کشور است، تصریح کرد: شعاری که مردم در زمان انقلاب اسلامی به معنای استقلال سر می دادند در حقیقت یکی از مولفه های مهم آن استقلال و اقتدار اقتصادی است که برای توسعه کشور باید از این اقتدار و استقلال برخوردار باشیم.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید اقدامات مناسبی در جهت توسعه کشور انجام شود و زیرساخت های لازم نیز فراهم گردد، گفت: باید بسترهای مناسبی برای فعالان بخش خصوصی فراهم گردد و اقتصاد کشور قادر باشد در مقابل شوک های درونی و بیرونی مقاومت کند.

وی افزود: در سال های اخیر با شوک هایی که از بیرون بر اقتصاد کشور وارد شد و به دلیل تحریم های ظالمانه که در کشور حاکم گردید، باید به این نکته توجه کنیم که برخی تکانه های درونی و بیرونی می تواند اقتصاد کشور را تضعیف کند.

جهانگیری ادامه داد: این شوک ها که در سالهای گذشته به کشور وارد شد، باعث شد که رشد منفی اقتصاد، رکود و تورم در کشور حاکم شود به گونه ای که هنوز نتوانسته ایم این مشکلات را به طور کامل پشت سر بگذاریم و مردم نیز در این میان با کاهش قدرت خرید و افت درآمد سرانه مواجه شدند به شکلی که قدرت خرید مردم و درآمد سرانه کشور در سال های 91 و 92 حدود 21 درصد نسبت به سال 90 کاهش داشت و این یعنی باید سال ها تلاش کنیم تا وضع زندگی مردم را به سال 90 بازگردانیم.

معاون اول رییس جمهور با ابراز تاسف از بدهکاری دولت به پیمانکاران خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین پیمانکاران کشور قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء است که مجموع طرح های در دست اقدام آن حدود 120 هزار میلیارد تومان است و بدهی دولت به این پیمانکاران و بانک ها هر روز اضافه شده است و بانک ها نیز در شرایط بدی به سر می برند.

وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم که پیمانکاران کشور تضعیف نشوند، گفت: پیمانکاران سرمایه های کشور هستند و اگر نتوانیم بدهی آنها را پرداخت کنیم دچار مشکل خواهند شد.

جهانگیری یکی از مشکلات و چالش های پیش روی اقتصاد کشور را حجم نیروی بیکار جوان عنوان کرد و افزود: در سال 1395 نیروی جدید متقاضی کار بالغ بر 1 میلیون و 200 هزار نفر بود و به طور سالانه بالغ بر همین میزان به افراد جویای کار اضافه می شوند.

معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه اقتصاد ایران در دوران شکوفایی سالانه حدود 600 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است و گاهی نیز در یک دهه میزان اشتغال خالص ایجاد شده در حد صفر بوده است، گفت: اگر نتوانیم سالانه 1 میلیون فرصت شغلی ایجاد کنیم، حجم زیادی از بیکاری به کشور اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران رقبای جدی در سطح منطقه دارد، تصریح کرد: سند چشم انداز بیست ساله و عقل سلیم حکم می کند که برای رقابت با رقبای منطقه خود باید بتوانیم اقتدار اقتصادی خود را افزایش دهیم که متاسفانه بر اساس سند چشم انداز، امروز باید از رشد 8 درصدی اقتصاد برخوردار می بودیم اما در حال حاضر رشد اقتصادی کشور حدود 3 درصد است و مجموع این چالش ها به ما حکم می کند که همه کسانی که به ایران علاقمند هستند باید تلاش کنند تا بتوانیم قدم های بزرگ برداریم.

جهانگیری ادامه داد: برای اینکه بتوانیم قدم های بزرگ برداریم و کارهای بزرگ در زمینه های توسعه صنعت نفت و گاز، سد سازی، حمل و نقل، نیروگاه و صنعت و معدن انجام دهیم، باید علاوه بر دفاع از انجام کارهای بزرگ، از اجرای طرح های کوچک نیز غفلت نکنیم زیرا آنچه می تواند اقتصاد ایران را از مشکل بیکاری نجات دهد توجه به طرح های کوچک و متوسط است.

معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه مجموع چالش های اقتصاد کشور با نسخه ای که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ کردند قابل حل است، اظهار داشت: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قادر است ایران را در برابر همه چالش های اقتصادی محافظت کند.

وی با یادآوری اینکه اقتصاد مقاومتی دارای پنج رویکرد اصلی است، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری تاکید کرده اند که این رویکردهای پنج گانه باید در همه دستگاه های کشور اعم از نهادهای عمومی و غیردولتی، قوای سه گانه و نیروهای مسلح حاکم باشد و در همه اقدامات این رویکردها مورد توجه قرار گیرد.

معاون اول رییس جمهور افزود: همه دستگاه ها که خود را در برابر مقام معظم رهبری مسئول می دانند باید بررسی کنند و خود را مورد بازخواست قرار دهند که چه قدمی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی برداشته اند و نباید به دنبال اشکال و ایراد و بازخواست دیگران باشند.

جهانگیری با اشاره به کمبود منابع مالی برای اجرای طرح های عمرانی کشور، گفت: البته منابع مالی در کشور کم نیست بلکه روش تامین مالی اجرای طرح ها مناسب نیست.

معاون اول رییس جمهور افزود: وزارت نفت در اسفند ماه سال گذشته در بورس اعلام کرد که 5 هزار میلیارد تومان نیاز دارد و ظرف کمتر از یک ساعت مردم این منابع مالی را تامین کردند و این یعنی اگر مردم اطمینان پیدا کنند، دارایی های خود را در اختیار اجرای طرح ها قرار خواهند داد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت های فراوان کشور در بخش های مختلف، خاطرنشان کرد: در بخش نیروی انسانی ظرفیت کشور معجزه گر است و تعداد فارغ التحصیلان ایران در رتبه چهارم و پنجم کشور اول دنیاست و سالانه 850 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی جدید به میزان فارغ التحصیلان کشور اضافه می شود.

جهانگیری تصریح کرد: دولت عزم خود را جزم کرده است که توسعه کشور را در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با اجرای طرح های بزرگ، کوچک و متوسط دنبال کند و در همین راستا یکی از رویکردها که مقام معظم رهبری از ابتدای سال بر آن تاکید کردند، احیاء واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال است که دولت با جدیت در این زمینه ورود کرده و آن را پیگیری می کند.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به کارنامه درخشان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء اظهار داشت: قرارگاه خاتم در کارنامه خود اجرای فاز های 15 و 16 پارس جنوبی را دارد و در غرب کشور نیز از آذربایجان غربی تا ایلام و خوزستان، مهمترین طرح های آب و خاک و اجرای انواع و اقسام سدها و پروژه های آبرسانی توسط این قرار گاه در دست اجرا است و با تکمیل و اجرای این طرح ها، تحولی در غرب کشور رخ خواهد داد.

وی اضافه کرد: طرح های آب و خاک در غرب کشور با یک تدبیر سرعت پیدا کرد و مقام معظم رهبری موافقت کردند که 8 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای این طرح ها اختصاص پیدا کند و خوشبختانه با این اتفاق، امروز هیچ محدودیتی در طرح های غرب کشور وجود ندارد.

جهانگیری گفت: پس از اجرای این طرح ها غرب کشور دیگر با محدودیت آب برای توسعه صنعت، معدن و کشاورزی مواجه نخواهد بود و پس از آن این مردم هستند که باید با بهره وری بالا و توجه به روش های نوین آبیاری نسبت به توسعه کشاورزی و افزایش تولیدات صنعتی اقدام کنند.

معاون اول رییس جمهور یکی از مهمترین سیاست های دولت که در برنامه ششم توسعه نیز لحاظ شده را توسعه خطوط ریلی کشور عنوان کرد و گفت: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء نیز باید به موضوع توسعه ریلی به عنوان یکی از بخش های محوری توجه کند و در این زمینه فعالیت خود را افزایش دهد.

وی با اشاره به محدودیت بودجه دولت و کمبود منابع برای اجرای طرح های عمرانی نیمه تمام اظهار داشت: اجرای این طرح ها با بودجه دولت چند ده سال زمان می برد. یکی از واقعیت های تلخ کشور این است که دولت به شدت بزرگ شد و بخش اعظم درآمدهای دولت صرف هزینه های جاری می شود.

جهانگیری با تاکید براینکه باید برای اجرای طرح های عمرانی روش دیگری به جز اتکاء به بودجه دولت پیدا کنیم، گفت: یکی از برنامه هایی که دولت در همین راستا در پیش گرفته، واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی است و دولت از این کار به دنبال درآمد نیست بلکه هدف اصلی تکمیل این طرح های نیمه تمام است تا مردم بتوانند از اجرای آنها بهره مند شوند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته برای تامین منابع مالی خارجی، افزود: در این برنامه بر این موضوع تاکید شده است که منابع خارجی باید برای اجرای طرح هایی اختصاص پیدا کند که بازپرداخت آن از محل اجرای طرح امکانپذیر باشد چرا که قصد نداریم کشور را بدهکار کنیم.

وی همچنین با یادآوری اینکه پیش بینی کرده ایم که10 هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک ها اضافه کنیم، گفت: براساس پیش بینی ها اگر بخش خصوصی 20 درصد از منابع لازم برای اجرای طرح های نیمه تمام عمرانی را بیاورد، امکان تامین 80 درصد مابقی از محل منابع دولت، نظام بانکی و صندوق توسعه ملی میسر است.

جهانگیری با تاکید براینکه قرار گاه سازندگی خاتم الانبیاء باید متولی اجرای چند کار بزرگ و ماندگار در تاریخ کشور شود، گفت: البته قرارگاه نباید عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کند و باید در طرح هایی که بخش خصوصی توان اجرای آن را ندارد، شاهد حضور قرارگاه و اجرای طرح های مهم و ماندگار باشیم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در خصوص طرح های در دست اجرا، گفت: 55 طرح توسط قرارگاه در دست اجرا است که هر کدام از این طرح ها نقشی کلیدی در توسعه کشور دارد و خوشبختانه قرارگاه خاتم الانبیاء مصمم است این پروژه ها را در دولت یازدهم تکمیل و به بهره برداری برساند.

وی یکی از این طرح ها را پالایشگاه ستاره خلیج فارس برشمرد و گفت: اجرای این طرح یکی از کارهای ضروری کشور و در راستای اقتصاد مقاومتی است که قول داده شده فاز نخست آن تا پایان سال راه اندازی شود که پس از آن نه تنها قادر خواهیم بود بنزین مورد نیاز کشور را تامین کنیم بلکه می توانیم جزو صادرکننده های بنزین با کیفیت بالا باشیم.

جهانگیری گفت: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ظرفیت بزرگی برای کشور است که هم از نیروی انسانی ارزشمند برخوردار است و هم ارتباط خوبی با پیمانکاران برقرار کرده و تعداد ماشین آلاتی که قرارگاه در اختیار دارد در میان سایر پیمانکاران کشور بی نظیر است.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به توجه دولت به استفاده از توان داخلی، گفت: اصرار داریم که هیچ قرارداد خارجی منعقد نشود مگر اینکه در اجرای آن از ظرفیت داخل استفاده شود و پیوست فناوری نیز در کنار این قرارداد باشد که این تصمیمات از مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که ابلاغ شده است.

وی همچنین با اشاره به موضوع قرارداد کشتی سازی با شرکت کره ای، خاطرنشان کرد: این قرارداد مربوط به سال 2008 است و در آن زمان بیش از 25 درصد از مبلغ قرارداد به شرکت کره ای پرداخت شد و پس از آن به دلیل تحریم ها امکان پرداخت مابقی مبلغ قرارداد فراهم نشد و چون این شرکت کره ای، ساخت کشتی را آغاز کرده بود علیه ایران شکایت و ادعای خسارت کرد و اخیراً پس از توافق برجام مذاکرات جدیدی با این شرکت انجام شد و مقرر گردید این شرکت از شکایت خود صرف نظر کند و خوشبختانه پذیرفته شد که با کاهش 25 درصدی در مبلغ اجرا شود.

جهانگیری کشتی سازی را یکی از رشته های مهم صنعتی ایران برشمرد و گفت: زیرساخت های خوبی در این رشته صنعتی در کشور ایجاد شده است و باید از شرکت های فعال در این زمینه حمایت کنیم و برای تامین مالی پروژه های مرتبط با کشتی سازی راه حلی پیدا کنیم و امیدوارم بتوانیم با این گونه اقدامات به یکی از کشورهای خوب در زمینه کشتی سازی تبدیل شویم.

معاون اول رییس جمهور پیش از حضور در این مراسم از نمایشگاه اقتدار سپاه در عرصه سازندگی نیز بازدید کرد و در جریان آخرین دستاوردهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در بخش های مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشیمی، معادن و صنایع معدنی، کشاورزی، حمل و نقل،‌آب و نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و بنادر و سازه های ساحلی قرار گرفت.

در این مراسم همچنین فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء نیز با بیان اینکه قرارگاه سال 95 را به کلیه گروه ها و موسسات خود اعلام آماده باش 100 درصدی داده است، گفت: تلاش ما این است که در سال 95 به نامگذاری سال تحت عنوان اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جامه عمل بپوشانیم و در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی گام برداریم.

سردار عبداللهی افزود: قرارگاه در سال 95 اجرای 65 پروژه در حوزه های مختلف را در اولویت برنامه های خود قرار داده و تا کنون بالغ بر 126 هزار میلیارد تومان برای اجرای این پروژه ها هزینه شده که از این میان 10 پروژه کلیدی و پراهمیت ظرف سال های آینده و 55 پروژه دیگر از پیشرفت فیزیکی قابل قبولی برخوردار هستند و تلاش ما این است که هرچه زودتر به بهره برداری برسند.