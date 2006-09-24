لطفي استادانه كمان كشيد

هادي منتظري پس از برگزاري كنسرت پژوهشي محمدرضا لطفي به خبرنگار موسيقي مهر گفت : لطفي استاد بي بديل موسيقي ايراني است و همگان شاهد بودند كه اين استاد تاربا چه صلابت و تسلطي در سالن رودكي كمان كشد.

وي در ادامه با اشاره به جايگاه ارزشمند استادان بزرگ موسيقي در مورد لطفي گفت : حضور او براي هنرموسيقي بركتي محسوب مي شود و ما بايد از دانش و آگاهي او براي امر آموزش و اجراي موسيقي ايراني بهره ببريم.

منتظري در پاسخ به اين پرسش كه گفته هاي نقدآميز لطفي را در مورد كمانچه نوازان چگونه ارزيابي مي كنيد ،گفت : من تمام آن گفته ها را به طور كامل مي پذيرم و آن را براي ساز كمانچه "حجت" مي دانم.

لازم به توضيح است كه محمدرضا لطفي بعد از ظهر جمعه گذشته با حضور در سالن رودكي به سخنراني و شرح سبك ها والحان نوازندگي كمانچه و تفاوت هاي آن با نوازندگي ديگر سازها از جمله ويولن پرداخت .وي در اين برنامه پس از تكنوازي كمانچه در دستگاه سه گاه به پرسش هاي برخي ازحاضران- كه نزديك به دوبرابر ظرفيت سالن رودكي بود- پاسخ گفت .