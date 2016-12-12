مراسم تجلیل از آیت الله محمد رضا حدائق در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی فارس، حجت الاسلام محمدصادق مهرابی بیان کرد: تکریم و احیای شعائر دینی از اولویت های این اداره کل است که در دوره جدید مدیریت این مهم را با جدیت پیگیری می کنیم.

وی بابیان اینکه تکریم و احیای شعائر دینی نباید به فراموشی سپرده شود افزود:استان فارس از دیرباز مهد پرورش علما و بزرگان بسیاری بوده است که بزرگداشت مفاخر، بزرگان و علما از برنامه های ارزشمندی است که در استان دنبال می کنیم.

حجت الاسلام مهرابی اظهارداشت: آیین تجلیل و تکریم از آیت الله محمدرضا حدائق روز چهارشنبه ۲۴ آذرماه ۱۳۹۵ همزمان با نماز مغرب و عشا و مردم و مسئولان در مسجد الرسول قصردشت شیراز برگزار می شود که دراین برنامه از خدمات فرزند وی حجت الاسلام علیرضا حدائق نیز تجلیل خواهد شد.

وی اضافه کرد: خاندان آیت‌الله حدائق در ادوار تاریخ خدمات ارزنده علمی، مذهبی و اجتماعی به اسلام کرده‌اند و در مبارزه با رژیم طاغوت پیشتاز و همواره یار امام(ره) و مقام معظم رهبری بوده‌اند.

آیت الله محمدرضا حدائق یکی از علمای بزرگ فارس شیراز است که از سالیان قبل از انقلاب اسلامی تاکنون در برپایی نماز جماعت و خطابه‌های موعظه‌ای در مساجد استان و شهر شیراز، از علمای بارز محسوب می‌شود.

آیت‌ الله حدائق دروس مقدماتی را در حوزه علمیه منصوریه شیراز و در محضر آیات عظام سیدنورالدین حسینی ‌الهاشمی، بهاءالدین محلاتی و ابوالحسن حدائق فراگرفت و از انوار قدسی این عالمان کسب فیض کرد.

وی در سال ۱۳۳۶ وارد شهر مقدس نجف و قم، شهرهای علم و فقاهت شد و از چشمه فیاض حکمت حضرات آیات اعظام تقلید تشیع جهان اسلام نظیر حاج سیدمرعشی نجفی، حاج سیدحسین بروجردی، حاج سیدرضا گلپایگانی و امام خمینی(ره)بهره جست.

این عالم ربانی از دریای معارف سیراب شد و با بیش از ۶۰ سال پژوهش و تحقیق تبدیل به چراغی در مسیر هدایت شیعیان و دوستداران اهل بیت شد و عمر گرانقدر خود را صرف آگاهی بخشی و اعتلای فرهنگ دین و ایمان مردم به اسلام ناب محمدی(ع) کرد.

وی که از بنیان‌گذاران جامعه روحانیت در شیراز و همچنین رئیس حوزه علمیه منصوریه، یکی از حوزه‌های علمیه بنام شیراز نیز به‌شمار می‌رود، به‌دلیل کهولت سن کمتر در مجامع عمومی و خصوصی حاضر می شود و بیشتر به تدبیر و تدبر در امور دینی مشغول است.